Küresel fintech yatırımları ilk yarıda geriledi

Rusya-Ukrayna çatışması, devam eden tedarik zinciri zorlukları, küresel anlamda Fintech'e yapılan yatırımların gerilemesine neden oldu.

"Pulse of Fintech" raporuna göre, Fintech'e yapılan küresel yatırım, 2021'in ilk yarısında 3 bin 372 işlem ile 111,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşirken, bu yılın aynı döneminde 2 bin 980 işlem ile 107,8 milyar dolara geriledi.

Fintech yatırımları ABD ve EMEA bölgelerinde düşerken, Asya-Pasifik bölgesinde, özellikle Avustralya merkezli Afterpay'in Block tarafından 27,9 milyar dolara satın alınması da dahil olmak üzere birkaç büyük M&A işleminin bir sonucu olarak yeni bir rekor seviyeye ulaştı.

Fintech yatırımlarında en büyük pay 43,6 milyar dolar ile ödemeler alanı oldu

2022'nin ilk yarısında fintech yatırımlarında en büyük payı 43,6 milyar dolar ile ödemeler alanı oluştururken, bunu 14,2 milyar dolar ile kripto takip etti.

Raporu hazırlayan KPMG Türkiye Dijital Finans ve Fintech Lideri Sinem Cantürk, şunları kaydetti:

"2021 yılı sonunda fintech piyasasında yaşanan iyimserlik ortamı, 2022 yılının ilk yarısında Rusya-Ukrayna çatışması, devam eden tedarik zinciri zorlukları, yükselen enflasyon ve faiz oranlarıyla ilgili belirsizliklerin hem kamu hem de özel şirketleri olumsuz etkilemesiyle hızla durgunluk endişelerinin ortaya çıktığı bir ortama dönüştü. Beklenmeyen olayların yarattığı ortam içerisinde geçtiğimiz 6 ay boyunca fintech sektöründe yaşananlara baktığımızda, özellikle bu yılın ilk ve ikinci çeyreğinde birçok ülkede yatırımların azaldığına şahit olduk.

Yılın ikinci yarısında zorluklar devam edebilir

2022 yılının ikinci yarısına girerken de yatırımcıların giderek daha fazla gelir artışına, kârlılığa ve nakit akışına odaklanmasıyla piyasadaki zorlukların devam etmesi bekleniyor. "





Ödemeler alanı yatırımcıların gözdesi

Yatırımcılar, 2022 yılının ilk yarısında ödemeler alanına yatırım yapmayı sürdürdü ve ödeme odaklı şirketlere 43,6 milyar dolar yatırım yaptı. Bununla birlikte artan makroekonomik zorluklar göz önüne alındığında, ödemeler alanındaki yatırımların özellikle erken yatırım işlemleri açısından bu yılın ikinci yarısında biraz azalabileceği öngörülüyor.