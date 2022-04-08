Küresel gıda fiyatları martta yıllık yüzde 33,6 artarak rekor kırdı

Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle gıda fiyatları artış gösterdi. FAO'nun raporu küresel gıda fiyatlarının savaşın etkisiyle mart ayında yıllık yüzde 33,6 artarak rekor seviyeye ulaştığını gösteriyor.

Dünyada gıda fiyatları rekor derecede artarken, gelecek senaryolar da Rusya -Ukrayna savaşının etkisiyle pek parlak değil.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), küresel gıda fiyatları ile ilgili artışın Ukrayna-Rusya savaşının arzı kesintiye uğratması nedeniyle kaynaklandığını rapor etti.

FAO, gıdada bitkisel yağlar ve tahıl ürünleri öncülüğünde martta tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını bildirdi.

Ukrayna-Rusya savaşında 44'üncü güne girilirken, Rusya’nın bombalamaya devam etmesi Ukrayna'nın ihracatını durduruyor. Bunun da gıda fiyatlarına olumsuz etkisi çok büyük.

Fiyat endeksi, martta yüzde 12,6 arttı

Gıda ürünlerinin uluslararası fiyatlarındaki aylık değişiklikleri izleyen FAO Gıda Fiyat Endeksi, martta şubat ayına kıyasla yüzde 12,6 artış göstererek ortalama 159,3 puan oldu. Artış oranı geçen yılın mart ayına göre ise yüzde 33,6 olarak gerçekleşti.

Tüm zamanların en yüksek seviyesi

Endeks, söz konusu değerle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Küresel gıda fiyatlarının tahıl ürünleri ve bitkisel yağlar kaynaklı olarak artış göstermesi dikkati çekti.

Buğday fiyatları aylık yüzde 19,7 ve mısır, arpa da yüzde 19,1 arttı

Tahıl Fiyat Endeksi, Karadeniz bölgesindeki iki büyük buğday ihracatçısı olan Ukrayna ve Rusya’nın savaşta olmasının etkisiyle aylık yüzde 17,1, yıllık ise yüzde 37 artış gösterdi. Geçen ay küresel buğday fiyatları aylık yüzde 19,7 ve mısır, arpa fiyatları da yüzde 19,1 artarak rekor kırdı.

Ayçiçek tohumu yağı fiyatları yüzde 23,2 arttı

Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi, ayçiçek tohumu yağı fiyatlarının artması ve artan petrol fiyatları nedeniyle aylık yüzde 23,2 artış kaydetti.

Şeker fiyatları yüzde 6,7 yükseldi

Şeker Fiyat Endeksi, büyük ihracatçılardan Brezilya realinin değer kazanması ve yüksek ham petrol fiyatları nedeniyle bir önceki aya göre yüzde 6,7 arttı.

FAO Süt Ürünleri Fiyat Endeksi, Asya’dan artan talebin tereyağı ve süt tozu fiyatlarını etkilemesiyle yüzde 2,6 yükseldi. Et Fiyat Endeksi'nde ise yüzde 4,8 yükseliş gerçekleşti. FAO, Rusya ve Ukrayna'nın son üç yılda küresel buğday ve mısır ihracatının sırasıyla yüzde 30'unu ve yüzde 20'sini gerçekleştirdiğini vurguladı.

Küresel gıda beklentileri de aşağı yönlü revize ediliyor.