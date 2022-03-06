Küresel gıda fiyatları yüzde 24,1 artışla rekor kırdı

FAO Gıda Fiyat Endeksi, şubatta ocak ayına kıyasla yüzde 3,9 ve yıllık yüzde 24,1 artış göstererek ortalama 140,7 puana geldi.

Rusya-Ukrayna savaşı sürecinde en çok konuşulan konulardan birisi olan gıda fiyatlarının artışı ile ilgili bir rapor yayınlandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), küresel gıda fiyatları endeksinin şubatta tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını bildirdi.

Gıda ürünlerinin uluslararası fiyatlarındaki aylık değişiklikleri izleyen FAO Gıda Fiyat Endeksi, şubatta 140,7 puan oldu. Artış oranı geçen yılın şubat ayına göre ise yüzde 24,1 olarak gerçekleşti.

SÜT ÜRÜNLERİ VE BİTKİSEL YAĞLAR YÜKSELDİ

Küresel gıda fiyatlarının süt ürünleri ve bitkisel yağlar kaynaklı olarak artış göstermesi dikkati çekti.

Tahıl Fiyat Endeksi, yükselen buğday ve mısır fiyatlarının etkisiyle aylık yüzde 2, yıllık ise yüzde 14,8 artış gösterdi. Söz konusu artışta, Karadeniz bölgesindeki iki büyük buğday ihracatçısı olan Ukrayna ve Rusya’nın savaşta olmasının buğday ve mısır ihracatını kısıtlayacağı endişesi etkili oldu.

BİTKİSEL YAĞ FİYAT ENDEKSİ YÜZDE 8,5 ARTTI

Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi palmiye, soya ve ayçiçek fiyatlarının itici gücü nedeniyle aylık yüzde 8,5, artış kaydetti. Ukrayna ve Rusya, küresel ayçiçek yağı ihracatının yaklaşık yüzde 80'ini gerçekleştiriyor.

Şeker Fiyat Endeksi, büyük ihracatçılar Hindistan ve Tayland'daki olumlu üretim beklentileri nedeniyle bir önceki aya göre yüzde 1,9 düştü.

FAO Süt Ürünleri Fiyat Endeksi kıt küresel arzın desteğiyle yüzde 6,4 artarken Et Fiyat Endeksi'nde ise yüzde 1,1 yükseliş oldu.

MAHSUL KOŞULLARI VE İHRACAT YAPABİLME ENDİŞELERİNİN FİYATLARINDAKİ ARTIŞA ETKİSİ VAR

FAO, gıdada da yüksek maliyetlerin ithalata bağımlı ülkelerde yoksul nüfusları riske attığı konusunda uyardı. FAO Kıdemli Ekonomisti Upali Galketi Aratchilage, “mahsul koşulları ve ihracat yapabilme” konusundaki endişelerin küresel gıda fiyatlarındaki artışa kısmen sebep olduğunu belirtti.

Aratchilage, “Gıda enflasyonunda daha büyük itici güç, başta enerji, gübre ve yem sektörleri olmak üzere gıda üretiminin dışından geliyor." ifadesini kullandı.

GIDA ÜRETİCİLERİNİN KÂR PAYI DARALDI

Tüm bu faktörlerin gıda üreticilerini kâr marjlarını daraltmaya ittiğini belirten Aratchilage, aynı zamanda bu üreticileri yatırım yapmaktan ve üretimi genişletmekten vazgeçirmeye zorladığını vurguladı.

BUĞDAY ÜRETİMİ ARTACAK

FAO, Tahıl Arz ve Talep Özeti Raporu'nu da yayınladı. Raporda, 2022'de küresel buğday üretiminin ABD ve Asya’da yüksek verimin etkisiyle 2021'deki 775,4 milyon tondan 790 milyon tona yükselmesinin beklendiği kaydedildi.

2021-2022'de küresel tahıl kullanımının 2020-2021 seviyesinin yüzde 1,5 üzerine çıkacağının tahmin edildiği raporda, 2 milyar 802 milyon tona ulaşacağı öngörüldü.

RAPOR SAVAŞ ÖNCESİ KOŞULLARI KAPSIYOR

FAO raporunda, tahminlerin Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın olası etkisinin hesaba katılmadan yapıldığı da aktarıldı.​​​​​​​