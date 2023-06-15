Küresel güneş enerjisi kurulu gücü arttı Küresel güneş enerjisi kurulu gücü, yapılan yatırımlara paralel olarak artarak 1,2 teravata kadar yükseldi.

AA

Dünyada yenilenebilir enerji enerji kaynaklarına yatırım arttı ve özellikle güneş panellerinin bulunduğu alan rekor kırdı.

Yayınlanan raporlar, güneş enerjisi kurulumlarında artışın devam edeceğini gösteriyor.

Geçen yıl mayısta "1 teravat" eşiğini aşan ve böylece teravat çağına girilen küresel güneş enerjisi sektöründe, geçen yıl sonunda kurulumlar önceki yıla göre yüzde 25 artışla toplamda 1,2 teravata yükseldi.

SolarPower Europe tarafından hazırlanan ve Intersolar Avrupa Güneş Enerjisi Konferans ve Fuarı'nda açıklanan "Güneş Enerjisi Küresel Piyasa Görünümü 2023-2027" raporuna göre, geçen yıl dünya genelinde güneş enerjisinden elektrik üretimi 1.040 teravatsaatten 1.289 teravatsaate yükseldi.

Güneş enerjisi yatırımları son üç yılda hız kesmeden devam ediyor

Koronavirüssalgını nedeniyle tedarik zincirindeki aksamalara ve Rusya-Ukrayna savaşına rağmen, son 3 yılda güneş enerjisi alanında yatırımlar hız kesmeden devam etti.

Bu dönemde, dünya genelindeki güneş enerjisi yatırımları yenilenebilir enerji yatırımlarının üçte ikisini oluşturdu.

Hedef ilave kapasite: 341 gigavat

Rapora göre, güneş enerjisi kurulumlarında artış devam edecek. Geçen yıl dünya genelinde 239 gigavatlık güneş enerjisi kurulumu gerçekleşirken, bu yıl sonunda ilave kapasitenin 341 gigavat olması bekleniyor.

Beş yıllık öngörünün de paylaşıldığı rapora göre, 2027'de dünya genelinde toplam 800 gigavat güneş enerjisi kurulumu daha gerçekleştirilecek.