Küresel haftalar yeni haftaya pozitif başlangıç yaptı ABD'de enflasyon endişesi azaldı. Bu da risk iştahını artırarak piyasalara pozitif yansıdı.

AA

ABD'de geçen hafta açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin altında artış kaydetmesi tüm dünyadaki yatırımcıyı olumlu etkiledi.

Cuma günü açıklanan verilere göre, ABD'de kişisel gelirler mayısta, bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 artarken, kişisel tüketim harcamaları yüzde 0,1 ile beklentilerin altında artış kaydetti.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de aynı dönemde aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 4,6 arttı.

ABD'deki enflasyon beklentisi en düşük seviyesinde

Enflasyon beklentisi ise haziranda yüzde 4,2'den yüzde 3,3'e inerek, Mart 2021'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Fed'ten beklenti yüzde 90 ihtimalle 25 baz puan faiz artışı

Söz konusu gelişmelere karşın para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu ayki toplantıda yüzde 90 ihtimalle 25 baz puan faiz artışına gideceği öngörülürken, sene sonuna kadar da politika faizini yüzde 5,50-5,75 aralığına çekeceğine yönelik beklentiler güçlenmeye devam ediyor.

Analistler, bu hafta ülkede açıklanacak iş gücü piyasasına ilişkin verilerin yatırımcıların odağına yerleştiğini aktararak, iş gücü piyasasından alınacak sinyallerin varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini ifade etti.

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,2 arttı

Altının ons fiyatı yeni haftaya yatay bir seyirle 1.919 dolardan başlarken, Brent petrolün varil fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 75,3 dolardan işlem görüyor.

New York borsası yükseldi

Cuma günü New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 1,23, Nasdaq endeksi yüzde 1,45 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,84 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni haftaya karışık bir seyirle başladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi

Yurt içinde Kurban Bayramı tatili öncesinde alış ağırlıklı seyreden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, salı gününü yüzde 0,46 artışla 5.759,11 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 5.766,58 puana taşıdı.

Bugün dünya genelinde imalat sanayi PMI verileri takip edilecek

Analistler, bugün dünya genelinde imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.850 ve 6.000 seviyelerinin direnç, 5.700 ve 5.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler

10.00 Türkiye haziran ayı imalat sanayi PMI

10.55 Almanya, haziran ayı imalat sanayi PMI

11.00 Euro Bölgesi, haziran ayı imalat sanayi PMI

11.30 İngiltere, haziran ayı imalat sanayi PMI

17.00 ABD, haziran ayı ISM imalat sanayi PMI