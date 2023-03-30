Küresel halka arz pazarı yine değer kaybetti Dünya genelinde halka arz sayısı, 2023’nin Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8 azalışla 299 olarak gerçekleşti.

AA

Halka arz pazarında düşüş sona ermiyor.

Denetim ve danışmanlık şirketi, Global Halka Arz Trendleri 2023 Raporu'nun ilk çeyrek dönem sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, bu yılın ocak-mart döneminde gerçekleştirilen halka arz işlemi sayısı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9 azalış göstererek 299 oldu.

2022’nin aynı döneminde 326 halka arz işlemi gerçekleştirilmişti.

Ocak-mart döneminde gelir 21,5 milyar dolar oldu

Ocak-mart döneminde halka arzlar yoluyla elde edilen gelir 21,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Gelirlerde 2022’nin aynı dönemine göre yüzde 61 azalış kaydedildi.

2022’nin aynı döneminde 54,6 milyar dolar gelir elde edilmişti.

Bir yılda yüzde 45'lik düşüş

Raporda, geçen yılda halka arz sayısında yüzde 45'lik düşüş olduğu hatırlatılarak, “Yılın başındaki halka arzda herhangi bir ivme, küresel bankacılık sistemindeki son çalkantı tarafından daha da bastırılmasıyla birlikte, beklenmedik enflasyon ve faiz oranı görünümüyle hızla azaldı." denildi.

Asya-Pasifik bölgesinde gerçekleşen halka arzlar yüzde 70 geriledi

Rapora göre, Asya-Pasifik bölgesinde gerçekleşen halka arzlardan elde edilen gelir yüzde 70 ve işlem sayısı da yüzde 6 düştü. Toplam gelir 12,7 milyar olarak kayıtlara geçti. Asya-Pasifik halka arz pazarı, küresel halka arzların yüzde 59'unu oluşturdu.