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    Küresel ham çelik üretimi azalışını sürdürdü

    Ham maddenin önemli bileşeni olan ham çelik üretiminin gerilemesi, sanayi faaliyetlerinin ve emtiaların fiyatlamalarını etkiliyor.
    • 22.04.2022 - 17:34
    • Güncelleme : 22.04.2022 - 17:52
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    Küresel ham çelik üretimi azalışını sürdürdü

    Merkezi Brüksel'de bulunan Dünya Çelik Birliği'ne (Worldsteel) göre küresel ham çelik üretimi, martta ve ocak-mart arasında geçen yılın aynı dönemine göre Çin'deki üretimin yüzde 6’dan fazla düşmesiyle yüzde 5,8 azalarak 161 milyon tona geriledi.

    Ocak-Mart 2022'de küresel ham çelik üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,8 azalarak 456,6 milyon tona oldu.

    Çin, Japonya, Almanya ve ABD’nin üretimleri geriledi

    Söz konusu dönemde Çin'in üretimi yüzde 6,4 azalarak 88,3 milyon tona düştü. Japonya'nın üretimi yüzde 4,3 azalarak 8 milyon, Almanya'nın üretimi yüzde 11,8 azalışla 3,3 milyon, ABD'nin üretimi de yüzde 1,7 düşüşle 8 milyon tona indi.

    Türkiye, ham çelik üretimi azalan ülkeler arasında

    Türkiye'nin ham çelik üretimi ise martta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,9 azalarak 3,3 milyon tona geriledi.

    Küresel ham çelik üretimi azalışını sürdürdü #1

    Çelik üretimi Brezilya'da arttı

    Söz konusu dönemde çelik üretiminin Brezilya'da yüzde 5,4 artarak 3 milyon tona ulaştığı ve İran'da yüzde 6,1 azalarak 2,3 milyon tona indiği tahmin ediliyor.

    Küresel ham çelik üretimi azalışını sürdürdü #2


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