Petrol
90.89
-0.93%
Euro
18.5726
0.12%
Dolar
18.6044
0.01%
Altın
994.8
0.61%
Borsa
3975
0.00%
Bitcoin
378.472
3.97%
BTXN Coin
10.73
1.32%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Açık 17 C

    Küresel ham çelik üretimi Çin'deki hareketliliğin etkisiyle artıyor

    Worldsteel'in açıkladığı verilere göre, küresel ham çelik üretimi, eylülde 2021'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 3,7 artarak 151,7 milyon tona yükseldi.
    • 26.10.2022 - 09:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Küresel ham çelik üretimi Çin'deki hareketliliğin etkisiyle artıyor

    Ham çelik üretimi verisi sanayinin çarklarının döndüğünün bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

    Merkezi Brüksel'de bulunan Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), eylül ayı ham çelik üretim verilerini açıkladı.

    Üretim yıllık yüzde 3,7 arttı

    Küresel ham çelik üretimi, eylülde Çin'deki üretimin yüzde 17'den fazla artmasıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 yükselerek 151,7 milyon tona ulaştı.

    Dünya'da ham çelik üretimi rakamları

    • Söz konusu dönemde Çin’in üretimi yüzde 17,6 artarak 87 milyon tona ulaşırken, Japonya'nın üretimi yüzde 12,3 düşerek 7,1 milyon tona geriledi.
    • Yine aynı dönemde Avrupa Birliği’nin (AB) üretiminin yüzde 16,7 düşerek 10,7 milyona tona, ABD’nin üretiminin yüzde 7,5 gerileyerek 6,6 milyona inmesi dikkati çekti.
    • Birliğin verilerine göre, Türkiye'nin ham çelik üretimi ise eylülde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,4 gerileyerek 2,7 milyon tona indi.
    • Almanya’nın üretimi de yüzde 15,4 azalarak 2,8 milyon tona geriledi.
    • Brezilya'nın üretimi yüzde 11,7 gerileyerek 2,7 milyon tona düşerken, Rusya’da üretim yüzde 6,8 azalarak 5,7 milyon olarak tespit edildi.

    Küresel ham çelik üretimi Çin deki hareketliliğin etkisiyle artıyor #1

    Yılın ilk 9 ayında üretimde düşüş yaşandı

    Bu yılın ocak-eylül döneminde küresel ham çelik üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,4 düşerek 780,8 tona geriledi.


    TOKİ konutları hak sahiplerine ne zaman teslim edilecek? TOKİ evleri ne zaman tamamlanacak?
    Gündem

    TOKİ konutları hak sahiplerine ne zaman teslim edilecek? TOKİ evleri ne zaman tamamlanacak?

    Kripto Milyoneri Türk Kadını Banu'nun sırrı nedir?
    Advertorial

    Kripto Milyoneri Türk Kadını Banu'nun sırrı nedir?

    Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda yerli üretim korunacak
    Ekonomi

    Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda yerli üretim korunacak

    Görüş Bildir