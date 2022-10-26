Küresel ham çelik üretimi Çin'deki hareketliliğin etkisiyle artıyor

Worldsteel'in açıkladığı verilere göre, küresel ham çelik üretimi, eylülde 2021'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 3,7 artarak 151,7 milyon tona yükseldi.

Ham çelik üretimi verisi sanayinin çarklarının döndüğünün bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

Merkezi Brüksel'de bulunan Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), eylül ayı ham çelik üretim verilerini açıkladı.

Üretim yıllık yüzde 3,7 arttı

Küresel ham çelik üretimi, eylülde Çin'deki üretimin yüzde 17'den fazla artmasıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 yükselerek 151,7 milyon tona ulaştı.

Dünya'da ham çelik üretimi rakamları

Söz konusu dönemde Çin’in üretimi yüzde 17,6 artarak 87 milyon tona ulaşırken, Japonya'nın üretimi yüzde 12,3 düşerek 7,1 milyon tona geriledi.

Yine aynı dönemde Avrupa Birliği’nin (AB) üretiminin yüzde 16,7 düşerek 10,7 milyona tona, ABD’nin üretiminin yüzde 7,5 gerileyerek 6,6 milyona inmesi dikkati çekti.

Birliğin verilerine göre, Türkiye'nin ham çelik üretimi ise eylülde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,4 gerileyerek 2,7 milyon tona indi.

Almanya’nın üretimi de yüzde 15,4 azalarak 2,8 milyon tona geriledi.

Brezilya'nın üretimi yüzde 11,7 gerileyerek 2,7 milyon tona düşerken, Rusya’da üretim yüzde 6,8 azalarak 5,7 milyon olarak tespit edildi.

Yılın ilk 9 ayında üretimde düşüş yaşandı

Bu yılın ocak-eylül döneminde küresel ham çelik üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,4 düşerek 780,8 tona geriledi.