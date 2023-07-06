Küresel hava yolu yolcu trafiği mayıs ayında yüzde 39,1 arttı Hava yolu taşımacılığı koronavirüs salgınından olumsuz etkilenmişti. Bugün geldiğimiz noktada ise sektör bu olumsuz etkiyi geride bırakmışa benziyor.

AA

Hava yollarındaki uçuş sayıları ve elde edilen gelir miktarı artmaya devam ediyor.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), küresel hava yolu taşımacılığı verilerini paylaştı.

Buna göre, küresel hava yolu yolcu trafiği, mayısta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39,1 artarak koronavirüs salgını öncesi seviyenin yüzde 96,1'ine ulaştı.

Küresel toplam yolcu talebi istatistiklerini içeren piyasa analizini, uluslararası hava taşımacılığına olan güçlü talebin sürdüğünü ifade ediyor.

Ücretli yolcu kilometresinde artış yaşandı

Yolcu trafiğini temsil eden ücretli yolcu kilometre (RPK) mayısta, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39,1 yükseldi. Böylece mayısta kilometre başı yolcu geliri, koronavirüs salgınından önceki seviyenin yüzde 96,1'ine ulaştı.

Kilometre başına yolcu geliri yüzde 36,4 arttı

Kilometre başına yolcu geliri mayısta, geçen yılın aynı dönemine göre uluslararası seyahatlerde yüzde 40,9, yurt içi yolculuklarda da yüzde 36,4 artış kaydetti.



Asya-Pasifik bölgesi lider konumda

Uluslararası seyahatlerde Asya-Pasifik bölgesi, hava trafiğindeki toparlanmada başı çekmeye devam etti. Asya-Pasifik hava yolları trafiği mayısta, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 156,7 artarken, Avrupa ve Orta Doğu'da bu artış sırasıyla yüzde 19,8 ve yüzde 30,8 oldu.

Hava yollarındaki büyüme

Hava yollarındaki büyüme, söz konusu dönemde Kuzey Amerika'da yüzde 31, Latin Amerika'da yüzde 26,3 ve Afrika'da yüzde 45,2 olarak kaydedildi.