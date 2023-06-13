Küresel hidroelektrik enerjisinde kapasite artışı zirveye çıktı Dünya fosil yakıttan vazgeçerek yenilenebilir yakıta yöneldi. Hidroelektrik enerjisi 8 yılın zirvesine çıkarak dünyanın gözde enerjilerinden oldu.

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Dünyada hidroelektrik kapasite artışı, 2015'teki 33 bin 700 megavat seviyesinden sonra ilk kez geçen yıl 34 bin megavat ile 2015'ten bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Uluslararası Hidroelektrik Derneği (IHA) "2023 Dünya Hidroelektrik Raporu"na göre, hidroelektrik enerjisindeki kapasite artışında, güvenilir ve sürekli elektrik ihtiyacının artması ile gelişmiş ülkelerin karbon salımı hedeflerine ulaşabilmek için daha çevreci kaynakları tercih etmesi etkili oldu.

Türkiye, geçen yıl 558 megavat kapasite artışıyla dünyada 9'uncu sırada yer aldı.

Güç geçen yıl bir önceki yıla göre 34 bin megavat arttı

Hidroelektrik kurulu gücü geçen yıl, bir önceki yıla göre 34 bin megavat artarak 1 milyon 397 bin megavata ulaştı.

Yeni eklenen kapasitenin 10 bin 500 megavatlık kısmı pompaj depolamalı hidroelektrik santrallerden, kalan 23 bin 500 megavatlık bölümü ise barajlı hidroelektrik santrallerinden oluştu.

Çin, dünyada ilk sırada

Hidroelektrik enerjisinde kurulu güç bakımından Çin, 415 bin megavat ile dünyada ilk sırada yer aldı.

Brezilya ikinci

Çin'i, 110 bin megavat kurulu kapasiteyle Brezilya ve 102 bin megavat ile ABD izledi. Türkiye ise 32 bin megavat kurulu güçle geçen yıl 2021'deki yerini koruyarak dünyada 9'uncu, Avrupa'da ise 2'nci sırada yer aldı.

2022'de Avrupa'da 2 bin 712 megavat ilave kurulu güç faaliyete geçti

Geçen yıl hidroelektrikte Avrupa'da 2 bin 712 megavat yeni kurulu güç eklendi. Bunun, 1.780 megavatı pompaj depolamalı hidroelektrik santrallerinden oluştu. Bu dönemde, Avrupa'da toplam hidroelektrik kurulu gücü 258 bin megavata ulaştı.