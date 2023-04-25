Küresel merkez bankaları karar verdi: Haftalık swap hattına geri dönülüyor Küresel ekonominin önemli aktörlerden olan swap uygulamalarının zamanını kapsayan önemli bir karar verildi.

AA

Dünya ekonomi devi ülkelerin merkez bankalarının kararları çerçeversinde şekilleniyor.

Büyük merkez bankalarının, dolar fonlama ihalelerini gevşeyen finansal koşullar sonrası 1 Mayıs'tan itibaren günlük yerine haftalık yapacağı bildirildi.

Avrupa Merkez Bankası'ndan (ECB) yapılan açıklamada, ABD doları fonlamasındaki iyileşmeler ve ABD doları likidite sağlama operasyonlarındaki düşük talebe bağlı olarak, Avrupa, İngiltere, Japonya ve İsviçre merkez bankalarının ABD Merkez Bankası (Fed) ile danışma halinde swap hattı operasyonlarının sıklığını günlükten haftalığa değiştirme konusunda ortak karar aldığı belirtildi.

1 Mayıs'tan itibaren uygulanacak

Söz konusu kararın 1 Mayıs'tan itibaren uygulanacağı bildirilen açıklamada, merkez bankalarının piyasa koşullarının gerektirdiği şekilde ABD doları likidite tedarikini yeniden ayarlamaya hazır oldukları kaydedildi.

ABD doları swap hattı operasyonlarının sıklığı değişiyor

ABD ve Avrupa'da geçen ay finansal sistemde yaşanan sorunlar sonrası Fed, Kanada, İngiltere, Japonya, Avrupa ve İsviçre merkez bankaları, ABD doları swap hattı operasyonlarının sıklığını haftalıktan günlüğe çıkarma konusunda anlaşmıştı. Karar, 20 Mart'ta açıklanmıştı.