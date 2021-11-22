Küresel pay piyasaları karışık seyrediyor

Avrupa'da uygulamaya alınan koronavirüs kısıtlamaları ile Fed destekleyici para politikalarını beklenenden daha önce terk edebileceği endişesi küresel piyasaları olumsuz etkiliyor.

Bu hafta, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanakları ve ABD Başkanı Joe Biden'ın açıklamalarının yanı sıra dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündemi takip edilecek.

FED'DE ŞUBAT AYINDA GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ OLABİLİR

ABD Başkanı Joe Biden'ın bu hafta Fed Başkanı adayını açıklaması bekleniyor. Görev süresi şubat ayında sona erecek olan Jerome Powell'ın yeniden aday gösterilebileceği ya da Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lael Brainard isminin öne çıkabileceği tahmin ediliyor.

Fed yetkilileri geçen hafta boyunca sözle yönlendirmelerde bulunurken, Fed'in varlık alımlarının hızını aralıkta değiştirebileceği endişesi pay piyasalarında satış baskısını artırdı.

RUSYA VE UKRAYNA ARASINDAKİ GERİLİM RİSK İŞTAHINI DÜŞÜRDÜ

Öte yandan, Rusya ile Ukrayna arasında artan gerilim de yeni haftanın başlangıcında risk iştahını düşüren etkenler arasında yer alıyor.

Buna karşın, Çin'de regülasyon adımlarının sona yaklaştığına ilişkin beklentiler ve Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) yavaşlayan ekonomiyi destekleyici adımlar atabileceğine yönelik yönlendirmeleri Çin'in pozitif ayrışmasında etkili oldu.

EURO/DOLAR PARİTESİ 1,1274

Euro/dolar paritesi ise cuma günü 1,1250 ile Temmuz 2020'den bu yana en düşük seviyesini görmesinin ardından, bugün önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1,1274'ten işlem görüyor.

Asya'da, PBoC'nin faiz oranlarını değiştirmemesine karşın ekonomiyi destekleyeceğine ilişkin yönlendirmesi ve Güney Kore'de beklentileri aşan ihracat verileriyle birlikte pay piyasaları yükseliş eğiliminde hareket ediyor.

BORSA İSTANBUL DEĞER KAZANDI

Yurt içinde, cuma günü Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 0,03 değer kazanarak kapanış rekorunu 1.737,33 puana taşıdı.

DOLAR/TL 11,06

Dolar/TL ise uluslararası piyasada cuma gününü yüzde 2,13 artışla 11,2729'dan tamamlamasının ardından, yeni haftaya yüzde 2'ye yakın değer kaybıyla başladı ve 11,06 seviyelerine indi.

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:

10.00 Türkiye, kasım ayı tüketici güven endeksi

10.00 Türkiye, ekim ayı yurt dışı üretici fiyat endeksi

16.30 ABD, ekim ayı Chicago Fed ulusal aktivite endeksi

18.00 ABD, ekim ayı 2. el konut satışları

18.00 Euro Bölgesi, kasım ayı tüketici güven endeksi