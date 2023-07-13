Küresel petrol arzı arttı Petrol fiyatlarını belirleyen kriterlerden birisi de arz ve talep eğilimi. IEA'nın yayınladığı rapora göre, haziran ayında küresel petrol arzının artacağı fiyatlanıyor.

AA

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), haziran ayına ilişkin küresel petrol piyasası raporunu yayınladı.

Buna göre, dünyada günlük petrol üretimi geçen ay, bir önceki aya göre 480 bin varil arttı.

Böylelikle günlük petrol üretimi 101 milyon 760 bin varil oldu.

Küresel petrol üretimi beklentisi artış yönünde

Aynı rapora göre, bu yıl küresel petrol üretiminin günlük 1 milyon 600 bin varil artışla 101 milyon 500 bin varil olması bekleniyor.

2024'te ise beklenti üretimin günlük 1 milyon 200 bin varil artarak 102 milyon 800 bin varile yükselmesi doğrultusunda gerçekleşti.

Talep artışı düştü

IEA, kötüleşen küresel ekonomik görünüm nedeniyle talep artışını geçen ayın raporuna göre 220 bin varil düşürdüğünü açıkladı.

Buna göre, küresel petrol talebi bu yıl günlük 2 milyon 200 bin varil artarak yaklaşık 102 milyon 100 bin varile ulaşacak.

Talep artışının çoğunun Çin'den gelmesi beklentisi hakim

Talep artışının yüzde 90'ından fazlasının OECD dışı ülkelerden ve başlıca Çin'den gelmesi bekleniyor.

2024 talep artışı tahmini artırıldı

IEA, küresel talep artışını gelecek yıl için günlük 290 bin varil artırdı. Küresel petrol talebi 2024'te günlük 1 milyon 100 bin varil artışla günlük 103 milyon 229 bin varil olacak.

Petrol üretimi haziranda yükseldi

Küresel petrol üretimi geçen ay, bir önceki aya göre günlük 480 bin varil artarak 101 milyon 760 bin varile yükseldi.

OPEC üyelerinden en yüksek üretim Suudi Arabistan'da gerçekleşti

Geçen ay Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyelerinin toplam üretimi günlük 34 milyon 190 bin varil oldu. En yüksek üretim 9 milyon 980 bin ile Suudi Arabistan'da gerçekleşti.

Onu 4 milyon 170 bin ile Irak ve 3 milyon 240 bin ile Birleşik Arap Emirlikleri takip etti.

OPEC dışı ülkelerin günlük petrol üretimi

OPEC dışı ülkelerin günlük petrol üretimi ise aynı dönemde toplam 67 milyon 570 bin varile ulaştı.