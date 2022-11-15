Küresel petrol arzı ekimde arttı

Küresel çapta petrol üretimi, kurumlara göre farklılık gösterse de toplamda artışa geçti.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), ekim ayına ilişkin "Petrol Piyasası Raporu"nau yayınladı.

IEA, küresel petrol üretiminin, ekimde bir önceki aya göre günlük 410 bin varil artarak 101 milyon 660 bin varile ulaştığını bildirdi.

OPEC'in ham petrol üretimi azaldı

Yayınlanan rapora göre, OPEC'in ham petrol üretimi ekimde, bir önceki aya göre günlük 30 bin varil azalarak 29 milyon 800 bin varile geriledi.

Bu dönemde ham petrol dışındaki diğer konvansiyonel olmayan OPEC üretimi ise günlük 5 milyon 390 bin varil olarak kayıtlara geçti. Böylece OPEC'in toplam petrol üretimi geçen ay günlük 35 milyon 190 bin varil olarak gerçekleşti.

OPEC dışı ülkelerin günlük petrol üretimi yükseldi

AA'nın haberine göre, OPEC dışı ülkelerin günlük petrol üretimi ise söz konusu dönemde, bir önceki aya göre günlük yaklaşık 430 bin varil artarak 66 milyon 470 bin varil oldu.

Buna göre, küresel petrol üretimi ekimde günlük 410 bin varil artarak 101 milyon 660 bin varile ulaştı.

Küresel petrol talebi beklentileri