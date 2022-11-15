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    Küresel petrol arzı ekimde arttı

    Küresel çapta petrol üretimi, kurumlara göre farklılık gösterse de toplamda artışa geçti.
    • 15.11.2022 - 13:34
    • Güncelleme : 15.11.2022 - 13:42
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    Küresel petrol arzı ekimde arttı

    Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), ekim ayına ilişkin "Petrol Piyasası Raporu"nau yayınladı.

    IEA, küresel petrol üretiminin, ekimde bir önceki aya göre günlük 410 bin varil artarak 101 milyon 660 bin varile ulaştığını bildirdi.

    OPEC'in ham petrol üretimi azaldı

    Yayınlanan rapora göre, OPEC'in ham petrol üretimi ekimde, bir önceki aya göre günlük 30 bin varil azalarak 29 milyon 800 bin varile geriledi.

    Bu dönemde ham petrol dışındaki diğer konvansiyonel olmayan OPEC üretimi ise günlük 5 milyon 390 bin varil olarak kayıtlara geçti. Böylece OPEC'in toplam petrol üretimi geçen ay günlük 35 milyon 190 bin varil olarak gerçekleşti.

    OPEC dışı ülkelerin günlük petrol üretimi yükseldi

    AA'nın haberine göre, OPEC dışı ülkelerin günlük petrol üretimi ise söz konusu dönemde, bir önceki aya göre günlük yaklaşık 430 bin varil artarak 66 milyon 470 bin varil oldu.

    Buna göre, küresel petrol üretimi ekimde günlük 410 bin varil artarak 101 milyon 660 bin varile ulaştı.

    petrol

    Küresel petrol talebi beklentileri

    • IEA, Çin'deki talep toparlanmasına işaret ederek küresel petrol talebine ilişkin artış öngörüsünü bu yıl için günlük 180 bin varil olacak şekilde yukarı yönlü revize etti.
    • Küresel petrol talebinin bu yıl geçen seneye kıyasla günlük bazda 2 milyon 114 bin varil artarak 99 milyon 777 bin varile ulaşması bekleniyor.
    • IEA, gelecek yıla ilişkin talep öngörüsünü ise 40 bin varil olacak şekilde aşağı yönlü revize etti.
    • Rapora göre, gelecek yılın ilk çeyreğinde durgun seyretmesi beklenen küresel petrol talebinin, 2023'ün ikinci çeyreğinde yeniden anlamlı bir ivme kazanarak 2019 seviyelerini aşacağı öngörülüyor.
    • Gelecek yıl talebin 1 milyon 608 bin varil daha artarak yaklaşık 101 milyon 385 bin varile ulaşması öngörülüyor.

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