Küresel petrol arzı haziranda yükseldi

IEA, haziran ayına ilişkin küresel petrol arızını da ortaya koyan Petrol Piyasası Raporu'nu yayınladı.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), küresel petrol üretiminin haziranda bir önceki aya göre günlük 690 bin varil artarak 99 milyon 500 bin varile ulaştığını bildirdi.

IEA tarafından yayanlanan "Petrol Piyasası Raporu"nda, üretim artışında Rusya, ABD ve Kanada'nın yüksek üretiminin etkili olduğu belirtildi.

Rusya üretimi destekledi

Raporda, "Rusya'nın uluslararası yaptırımlara rağmen direnci, haziranda dünya petrol arzını destekledi ve operasyonel sorunlar ve sivil huzursuzluk nedeniyle başka yerlerdeki kesintilerin dengelenmesine yardımcı oldu." ifadesi kullanıldı.

Günlük 380 bin varillik üretim artışı bekleniyor

Haziran ile aralık arasında küresel petrol üretiminin günlük 1 milyon 800 bin varil artması öngörülen raporda, OPEC+ ülkelerinde de bu dönemde günlük 380 bin varillik üretim artışı beklendiği kaydedildi.

OPEC'in günlük üretimi 180 bin varil arttı

Rapora göre, OPEC ham petrol üretimi haziranda bir önceki aya göre 180 bin varil artarak günlük 28 milyon 740 bin varile yükseldi.

Küresel petrol üretimi haziranda günlük 690 bin varil artarak yaklaşık 99 milyon 500 bin varile ulaştı.

Küresel petrol talebi

IEA, yüksek fiyatlar ve kötüleşen ekonomik ortamın petrolü olumsuz etkilemeye başladığını belirterek küresel petrol talebini aşağı yönlü revize etti.

IEA, bu yılki küresel petrol talebinin yaklaşık 99 milyon 200 bin varil seviyesinde olacağını öngördü. Bu rakam geçen yılın günlük 1 milyon 700 bin varil altında seyrederken, gelecek yıl bunun 2 milyon 200 bin varillik bir büyümeye dönüşmesi bekleniyor.

Petrol talebinde Asya Pasifik Bölgesi başı çekecek

Petrol talebinde bu yıl günlük 36 milyon 572 bin varille Asya Pasifik Bölgesi'nin başı çekmesi beklenirken, bu bölgeyi 30 milyon 935 bin varille Amerika kıtası ve 14 milyon 218 bin varille Avrupa'nın izleyeceği tahmin ediliyor.