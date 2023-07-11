Küresel piyasalar ABD enflasyon verisine odaklandı ABD'nin enflasyonunu düşürmek için Fed'in aldığı faiz kararları küresel piyasaları yakından ilgilendiriyor.

AA

ABD enflasyonu yarın açıklanacak.

Küresel piyasalar, ABD'de enflasyon baskısının yumuşayabileceği beklentisiyle pozitif bir seyir izliyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadelede kararlı olmasına karşın Banka'nın "şahin" adımlarında sona yaklaştığına yönelik öngörüler günden güne güçleniyor.

Analistler, yarın açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve perşembe açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin piyasaların odağında olduğunu belirterek, söz konusu verilerin piyasalarda oynaklığı artırmasının beklendiğini ifade etti.

Fed yetkilileri, dün de sözle yönlendirmelerine devam etti.

Fed'den bu yıl için birkaç faiz artırımı sinyali

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, güçlü iş gücü piyasası karşısında yüksek enflasyonu düşürmek için bu yıl birkaç faiz artırımına daha ihtiyaç duyulacağını düşündüğünü belirtti.

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester ise enflasyonist baskıların hala daha fazla faiz artışına işaret ettiğini aktararak, Fed'in enflasyonu düşürmek için biraz daha sıkılaştırmaya ihtiyacı olacağını kaydetti.

New York borsası yükseldi

Dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,24, Nasdaq endeksi yüzde 0,18 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,62 arttı. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne de yükselişle başladı.

BIST 100 endeksi rekora doymadı

Yurt içinde dün alıcılı seyrini üst üste 4. işlem gününe taşıyan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,35 artışla 6.270,41 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 6.290,34 puana taşıdı.

Öte yandan, bugün yurt içinde gözler açıklanacak ödemeler dengesi verilerine çevrildi. AA Finans beklenti anketine katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının mayısta 7,03 milyar dolar açık vermesini bekliyor.

Ekonomi gündemi

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