Küresel piyasalar ABD'de açıklanacak büyüme verisine odaklandı

Koronavirüs vaka sayıları küresel ekonomide toparlanmaya ilişkin endişeleri artırırken, dün açıklanan Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerindeki artışlar ise iyimserliği destekledi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile ABD Kongresi'ndeki sunumuna dün de devam eden ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, uzun vadeli tahvil faizlerinde son dönemde yaşanan artıştan endişe duymadığını ifade ederek, bu durumun iyileşen ekonomik görünümü yansıttığını söyledi.

Powell'ın açıklamaları ile yüzde 1,59'a kadar gerileyen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri, bu seviyede kalıcılık sağlayamadı ve tekrar yüzde 1,62 seviyesine çıktı.

ÜLKELERİN PMI VERİLERİ YÜKSELDİ

Öte yandan, dün açıklanan Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri, ekonomilerdeki toparlanmanın genel olarak beklentilerin üzerinde olduğuna işaret etti. İmalat sanayi PMI, Almanya'da 66,6 puanla Nisan 1996'dan bu yana en yüksek seviyeye çıkarken, ABD'de 59'a, Euro Bölgesi'nde 62,4'e ve İngiltere'de 52'ye çıktı.

ABD BORSASI DEĞER KAYBETTİ

New York borsası, dün özellikle teknoloji hisselerinde yoğunlaşan satışlarla günü düşüşle tamamladı. Dow Jones endeksi yüzde 0,01, S&P 500 endeksi yüzde 0,55 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,01 değer kaybetti.

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:

14.00 Türkiye, TCMB Para Politikası Kurulu toplantı özeti

14.30 Türkiye, TCMB haftalık para ve banka istatistikleri

14.30 Türkiye, mart ayı finansal hizmetler güven endeksi

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

15.30 ABD, 4. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla