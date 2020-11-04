Küresel piyasalar ABD'deki seçimin sonucuna odaklandı

Küresel piyasalar, ABD'de yapılan 59. başkanlık seçimlerindeki oy sayımını takip ederken, piyasa fiyatlamaları ise pozitif yönde ilerliyor.

ABD'de 59. başkanlık seçimleri küresel piyasalar üzerinde etkili oldu. Seçimlerin bitip, bir sonuca gidilecek olması piyasalar üzerindeki baskıyı azalttı.

TAHMİNLER TRUMP LEHİNE DÖNDÜ

Analistler, son verilere göre, Trump'ın kritik olarak nitelendirilen Florida ve Ohio eyaletini kazanması sonrası, tahminlerin Trump lehine döndüğü belirterek, bununla birlikte mektupla kullanılan oyların çokluğu nedeniyle kesin sonuçların alınmasının zaman alabileceğini ifade etti.

DÜN PAY PİYASALARI POZİTİF SEYRETTİ

Dün pay piyasaları, seçimin gündemden kalkacağına yönelik fiyatlamaların etkisiyle güçlü bir şekilde pozitif seyrederken, bunda seçim sonrası tekrar gündeme gelecek teşvik beklentilerinin ağır bastığı tahmin ediliyor.

NEW YORK BORSASI SEÇİM RALLİSİ YAPTI

ABD'de dün açıklanan verilere göre, fabrika siparişleri, eylülde yüzde 1,1 artışla beklentilerin biraz üzerinde yükselirken, New York borsası seçim rallisi yaptı. Dow Jones endeksi yüzde 2,06, S&P 500 endeksi yüzde 1,78 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,85 değer kazanırken, dolar endeksi yüzde 0,6 azalışla 93,5'e geriledi. Dolar endeksi, bugün ilk resmi olmayan seçim sonuçlarla birlikte yükselişe geçerek 94'ün üzerini test etti ve 93,8 seviyesinde dengelendi.

AVRUPA TARAFINDA ALIMLAR GÜÇLENDİ

Avrupa tarafında, artan koronavirüs vaka sayıları ve alınan sıkı tedbirlere karşın pay piyasalarında dün alımların güçlenmesi dikkati çekti. Borsalarda yükselişler yüzde 2'yi aşarken, euro/dolar paritesi 1,1604 ile yaklaşık 3,5 ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından toparlayarak 1,1670'e çıktı.

Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 2,55, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,33 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,44 değer kazandı.

ASYA BORSALARINDA ALICILI BİR SEYİR İZLENİYOR

Bugün Çin dışında Asya borsalarında da alıcılı bir seyir izleniyor. Açıklanan verilere göre Çin'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 56,8'e yükselerek toparlanmanın devam ettiğini gösterse de Şanghay bileşik endeksi yatay bir seyir izliyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8 değer kazandı.

PETROL FİYATLARI YÜKSELİYOR

Petrol fiyatları ise beklentilerden iyi gelen makroekonomik verilerle yükseliş eğilimini sürdürüyor. Brent petrolün varil fiyatı, dünkü yüzde 1,6'lık yükselişinin ardından bugün de yüzde 1,8 artışla 40,7 dolara çıktı. Altının ons fiyatında ise 1.900 doların hemen altında sakin bir seyir izleniyor.

Yurt içinde, dün beklentilere paralel yüzde 2,13 artan Tüketici Fiyat Endeksi'nin ardından yükseliş eğilimini koruyan BIST 100 endeksi, yüzde 1,51 değer kazanarak günü 1.150,71 puandan tamamladı. Dolar/TL ise, 8,5452'yi görmesinin ardından günün sonuna doğru düşüşe geçerek 8,4097'den kapanış yaptı. Bugün dolar/TL, bankalararası piyasanın açılışında 8,4750 seviyesinde işlem görüyor.

DÜNYADA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİ GÜNDEMİ:

11.55 Almanya, ekim ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

12.00 Euro Bölgesi, ekim ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

12.30 İngiltere, ekim ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

16.15 ABD, ekim ayı ADP özel sektör istihdamı

16.30 ABD, eylül ayı dış ticaret dengesi

17.45 ABD, ekim ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

18.00 ABD, ekim ayı ISM imalat dışı endeksi