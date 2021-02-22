Küresel piyasalar ABD'nin destek paketine odaklandı

Küresel piyasalarda bu hafta, ABD'de hayata geçirilmesi planlanan destek paketine ilişkin gelişmeler takip edilecek.

Geçen hafta karışık bir seyir izlenen küresel piyasalarda, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri ile petrol ve bakır fiyatlarının yükseliş eğilimini sürdürmesi dikkati çekti.

Dünya genelinde koronavirüs salgınında vaka artış hızı yavaşlasa da mutasyon riski ve enflasyon endişeleri piyasalarda tedirginlik yaratırken, gündemin odağındaki ABD'nin destek paketinin bu hafta Temsilciler Meclisi’nde 26 Şubat’ta oylanması bekleniyor.

FED BAŞKANI POWELL'IN AÇIKLAMALARI ÖNEMLİ

Destek paketinin Temsilciler Meclisi'nde kabul edilerek hızlı bir şekilde Senato'ya gönderileceği tahmin ediliyor. Öte yandan bu haftanın bir diğer önemli gündemi ise ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın salı ve çarşamba Kongre’de yapacağı sunumlar olacak.

NEW YORK BORSASI CUMA GÜNÜ KARIŞIK SEYİR İZLEDİ

New York borsasında geçen haftanın son işlem gününde karışık seyir izlendi. Dow Jones endeksi yatay bir seyir izlerken, S&P 500 endeksi yüzde 0,19 geriledi, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,07 yükseldi.

AVRUPA BORSALARI DEĞER KAZANDI

Avrupa tarafında, cuma günü beklentileri oldukça aşan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verileri pay piyasalarını destekledi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,77, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,10 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,79 değer kazandı. Euro dolar paritesi ise yüzde 0,2 artışla 1,2118'den günü tamamladı.

ASYA PİYASALARI KARIŞIK GÖRÜNÜMDE

Asya piyasaları yeni haftaya karışık bir görünümle başladı. Petrol ve bakır fiyatlarındaki yükselişin yeni haftaya taşınması ile sektör ve ülke bazlı ayrışmaların da arttığı görülüyor. Brent petrolün varil fiyatı yeni haftanın açılışında yaklaşık yüzde 2 artışla 63 doların üzerine çıkarken, bakırın libre fiyatı da yüzde 2 değer kazanarak 4,13 dolarla Eylül 2011'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 değer kazanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8 düşüş kaydetti.

PETROL VE EMTİA FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞ EĞİLİMİNİN İYİMSERLİĞİNİ TÖRPÜLEYEBİLİR

Analistler, geçen haftanın son işlem gününde, piyasalar kapandıktan sonra açıklanan uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye değerlendirmesinin yeni haftanın açılışında yatırımcılara moral verse de petrol ve emtia fiyatlarındaki yükseliş eğiliminin iyimserliği törpüleyeceğini bildirdi.

Fitch Ratings, cuma akşamı yayınlanan değerlendirmesinde Türkiye'nin kredi notunu "BB-" olarak teyit ederken, kredi notu görünümünü "negatif"ten "durağan"a çevirdi.

Türkiye'nin yeni ekonomi yönetimiyle daha tutarlı ve Ortodoks bir politikaya dönüşünün 2020'de düşen uluslararası rezervlerden, yüksek cari açık ve kötüleşen yatırımcı güveninden kaynaklanan kısa vadeli dış finansman risklerini hafifletmeye yardımcı olduğuna işaret edilen açıklamada, "Para politikası önemli ölçüde sıkılaştırıldı, uluslararası rezervler istikrar kazandı ve Türk lirası kasım ayı başından bu yana dolar karşısında yüzde 18 değer kazandı." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, ülke ekonomisinin 2021'de yüzde 5,7, 2022'de de yüzde 4,7 büyümesinin beklendiği, enflasyonun ise bu yıl sonunda yüzde 11'e ve 2022'de yüzde 9,2'ye düşmesinin öngörüldüğü kaydedildi.

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:

10.00 Türkiye, şubat ayı sektörel güven endeksleri, reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı

10.00 Türkiye, ocak ayı Yurt dışı Üretici Fiyat Endeksi

12.00 Almanya, Ifo iş dünyası endeksleri

16.30 ABD, şubat ayı Chicago Fed ulusal aktivite endeksi

18.30 ABD, şubat ayı Dallas Fed imalat endeksi