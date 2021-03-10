Küresel piyasalar ABD'nin enflasyon rakamını bekliyor

Küresel piyasalarda, enflasyon endişeleri nedeniyle bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verisi, yatırımcı kararları üzerinde etkisini gösterecek.

Ekonomilerdeki toparlanma, para arzındaki artış ve yüksek seyreden emtia fiyatları nedeniyle oluşan enflasyon endişeleri, tahvil piyasası üzerinden tüm finansal sistemini etkisi altına almış durumda.

Bu endişelerle son birkaç aydır yükseliş eğiliminde hareket eden ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi, dün yüzde 1,60 seviyelerinden yüzde 1,52’ye kadar geriledi.

NEW YORK BORSASI YÜKSELİŞTE

ABD’nin 10 yıllık tahvil faizindeki gerileme New York borsasını desteklerken, gelişmekte olan ülke para birimleri de kayıplarının bir kısmını telafi etti.

Dünkü düşüşüne karşın ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi, geçen yılı tamamladığı yüzde 0,92 seviyesinin hâlâ çok üzerinde bulunuyor.

Senatoda hafta sonu kabul edilen koronavirüs salgınının etkilerine yönelik 1 trilyon 900 milyar dolarlık ekonomik destek paketi, nihai oylama için Temsilciler Meclisinin gündemine geldi. Tasarının oylamasının bugün tamamlanarak ABD Başkanı Joe Biden'ın imzasına sunulması bekleniyor.

Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,10, S&P 500 endeksi yüzde 1,42 ve Nasdaq endeksi yüzde 3,69 değer kazandı.

AVRUPA BORSALARI ALICILI SEYRİNİ SÜRDÜRDÜ

Avrupa borsalarında da yarınki Avrupa Merkez Bankası’nın toplantısı öncesinde dün alış ağırlıklı bir görünüm sergilendi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,17, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,40 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,37 yükseliş kaydetti.

EURO/DOLAR ÖNCE YÜKSELDİ, SONRA 1,1875 OLDU

Euro/dolar paritesi ise yaklaşık 4 ayın dibinden gelen alımlarla yükselişe geçerek, günü yüzde 0,5 artışla 1,1904’ten tamamladı. Parite şu dakikalarda 1,1875 seviyesinde dengelendi.

ÇİN’DE AÇIKLANAN TÜFE BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE

Bugün Çin’de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) şubatta yüzde 0,6 ile beklentilerin üzerinde artarken, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) de artış eğilimini sürdürdü.

Veriler sonrası Çin’de Şanghay bileşik endeksi ve Japonya’da Nikkei 225 endeksi yatay seyrederken, Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 0,6 değer kaybetti.

BORSA İSTANBUL GÜNÜ DEĞER KAZANARAK TAMAMLADI

Yurt içinde, dün alıcılı bir seyir izlenen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,23 değer kazanarak günü 1.549,15 puandan tamamladı.

DOLAR/TL 7,6370 SEVİYESİNDE

Dün yüzde 1,8 düşüşle 7,6171’den kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,6370 seviyesinde işlem görüyor.

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:

10.00 Türkiye, ocak ayı iş gücü istatistikleri

16.30 ABD, şubat ayı TÜFE