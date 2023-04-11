Küresel piyasalar ABD'nin enflasyon verisine odaklandı ABD'nin enflasyon verileri yarın açıklanacak. Bu verilerin açıklanması ile birlikte yeni ekonomi politikaları oluşturulacak.

ensonhaber.com

Küresel piyasalar, ABD'de yarın açıklanacak enflasyon verileri öncesi yön arayışını sürdürüyor.

Ülkede güçlü kalmaya devam eden iş gücü piyasalarının ardından yarın açıklanacak enflasyon verilerinin, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem politika adımlarına ilişkin beklentiler üzerinde etkili olması bekleniyor.

Bitcoin 10 ay aranın ardından tekrar 30 bin dolar üzerinde

Bitcoin 10 ay aranın ardından tekrar 30 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı, altının ons fiyatı da yüzde 0,5 artışla 2 bin dolara yükseldi.

Dün New York borsasında dalgalı seyir

Dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,10 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,30 değer kazanırken, Nasdaq endeksi yüzde 0,03 geriledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne de karışık seyirle başladı.



Borsa İstanbul yükseldi

Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın yüzde 3,40 üzerinde 5.092,31 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde perakende satışlar, Uluslararası Para Fonu (IMF) Global Ekonomik Görünüm Raporu'nun takip edileceğini belirtti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler

10.00 Türkiye, şubat ayı sanayi üretimi

12.00 Euro Bölgesi, şubat ayı perakende satışlar

16.00 IMF Global Ekonomik Görünüm Raporu