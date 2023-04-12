Küresel piyasalar ABD'nin enflasyon verisini bekliyor ABD'nin enflasyon verisi tüm dünyanın gündeminde. Fed'in para politikasını belirleyecek rakam, bugün Türkiye saati ile 15.00'te açıklanacak.

AA

Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin belirsizliklerle bir süredir devam eden yön arayışı bugün şekillenecek.

ABD'de güçlü kalmaya devam eden iş gücü piyasalarının ardından, enflasyondaki gidişata ilişkin soru işaretleri de bugün cevaplanıyor.

Martta enflasyonun yüzde 0,2 artması bekleniyor

Ülkede, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) martta aylık yüzde 0,2 artacağı ve yıllık enflasyonun yüzde 6'dan yüzde 5,1'e gerileyeceği öngörülüyor.

Fed'in yüzde 71 ihtimalle 25 baz puan faiz artırması tahmin ediliyor

Fed'in enflasyonla mücadele kapsamında atacağı adımlara yönelik yol haritasının bugünkü verilerle birlikte daha da netleşmesi beklenirken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Banka'nın yüzde 71 ihtimalle gelecek ay 25 baz puan faiz artıracağı tahmin ediliyor.

New York borsası karışık seyirde

Dün bu gelişmelerle New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde yatay seyrederken, Dow Jones endeksi yüzde 0,29 değer kazandı. Nasdaq endeksi ise yüzde 0,43 geriledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise sınırlı yükselişle başladı.

Borsa İstanbul değerlendi

Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın yüzde 0,63 üzerinde 5.124,25 puandan tamamladı.

Dolar/TL, dün yatay seyirle 19,2853'ten kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 19,3060 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde perakende satış endeksleri, yurt dışında ise ABD'de enflasyon verileri ile Fed'in toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirtiyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler

10.00 Türkiye, şubat ayı perakende satış endeksleri

15.30 ABD, mart ayı TÜFE

21.00 ABD, Fed'in toplantı tutanakları