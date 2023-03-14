Küresel piyasalar ABD'nin enflasyon verisini bekliyor

Küresel piyasalarda, yatırımcının odağında ABD'de açıklanacak enflasyon verileri var.
ABD'de Silikon Vadisi Bankası (SVB) ve Signature Bank'ın iflası piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ediyor.
Fed faiz kararı belirsizliğini koruyor
Dün artan risk algısıyla tahvil talebi güçlenmeyi sürdürürken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) atacağı para politikası adımlarına ilişkin belirsizlik yükseldi.
ABD'nin 2 yıllık tahvil faizi dün yaklaşık 60 baz puan düşerek yüzde 3,98'e inmesinin ardından yüzde 4,18 seviyesinde dengelendi.
ABD'nin enflasyonunun şubatta yıllık bazda yüzde 6 artması bekleniyor
Analistler, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) şubatta yıllık bazda yüzde 6 artmasının öngörüldüğünü kaydederek, beklentilerden sapmaların piyasalarda oynaklığı artırabileceğini ifade etti.
Altının ons fiyatı yüzde 2,5 arttı
Emtia fiyatları da söz konusu dalgalanmalarla karışık bir seyir izlerken, dün altının ons fiyatı yüzde 2,5 artışla 1.913 dolardan kapanmasının ardından bugün yüzde 0,6 azalışla 1.902 dolarda dengelendi.
Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2,4 değer kaybetti
Brent petrolün varil fiyatı ise dün yüzde 2,4 değer kaybetmesinin ardından şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 1 altında 79,6 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul değer kaybetti
Yurt içinde, dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın yüzde 1,14 altında 5.323,19 puandan tamamladı.
Dolar/TL 18,9750
Dolar/TL dün yatay seyirle 18,9681'den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,9750 seviyesinde işlem görüyor.
Analistler, bugün İngiltere'de işsizlik oranı ve ABD'de enflasyon verilerinin takip edileceğini belirtiyor.
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler
10.00 İngiltere, ocak ayı işsizlik oranı
15.30 ABD, şubat ayı TÜFE