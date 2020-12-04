Küresel piyasalar ABD'nin istihdam verisini bekliyor

Küresel piyasalar karışık bir seyir izlerken, bugün ABD'de açıklanacak kasım ayı istihdam raporundaki veriler yatırımcıları yönlendiren bir faktör olacak.

ABD'de Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ile Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer, Senato Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell'a pakete ilişkin görüşme çağrısında bulunarak hafta başında önerilen 908 milyar dolarlık paketin görüşmelerin temelini oluşturabileceğine işaret etmişti. McConnell ise yaptığı açıklamada, yıl sonundan önce teşvik paketinde anlaşma sağlanması için "umut verici işaretler" olduğunu belirterek, ilk etapta daha dar kapsamlı bir pakete odaklanılabileceğini söyledi.

ABD'DE İMALAT DIŞI ENDEKSİ KASIMDA 6 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Öte yandan dün ABD'de açılanan verilere göre Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat dışı endeksi kasımda aylık 0,7 puan azalışla 55,9 değerini alarak 6 ayın en düşük seviyesine geriledi.

NEW YORK BORSASINDA KARIŞIK BİR SEYİR İZLENİYOR

Bu gelişmelerle New York borsasında karışık bir seyir izlenirken, dolar endeksi gerilemeye devam ederek 90,7 ile Nisan 2018'den bu yana en düşük seviyesine indi. Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,29 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,23 yükselirken, S&P 500 endeksi yüzde 0,06 değer kaybetti.

AVRUPA’DA TEŞVİK BEKLENTİLERİNE DEVAM

Avrupa tarafında ise Brexit müzakereleri gündemin odağındaki yerini koruyor. Artan vaka sayıları ve alınan sıkı tedbirler nedeniyle Avrupa Merkez Bankası ve hükümetlere yönelik teşvik beklentileri de devam ediyor.

Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,45 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,15 gerilerken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,42 değer kazandı. Avro/dolar paritesi ise yükseliş eğilimini sürdürerek 1,2176'ya çıktı. Böylece bu hafta paritenin artışı yüzde 1,5'i geçti.

ASYA BORSALARI KARIŞIK SEYİRDE

Asya tarafında, ABD ile Çin arasındaki gerilimin tekrar artması ve bazı yaptırım kararları sonrası bugün piyasalarda karışık bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,1 değer kazanırken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 değer kaybetti.

Asya piyasalarında petrol fiyatları ise Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun, ocak ayı için günlük petrol üretimini 500 bin varil artırma kararı sonrası yüzde 2 yükseldi.

Karar sonrası Brent petrolün varil fiyatı, şu dakikalarda 49,7 dolardan işlem görüyor.

YURT İÇİNDE, ENFLASYON VERİSİ BORSAYI DALGALANDIRDI

Yurt içinde, dün açıklanan kasım ayı enflasyonunun piyasa beklentilerinin oldukça üzerinde gerçekleşmesinin ardından 1.315 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın açıklamaları sonrası kayıplarını telafi ederek, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,40 artışla 1.330,85 puandan tamamladı. Dün Bakan Elvan'ın açıklamaları sonrası düşüşe geçerek, yüzde 1,1 azalışla 7,7755'ten kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,8070 seviyesinde işlem görüyor.

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİ GÜNDEMİ:

10.00 Almanya, ekim ayı fabrika siparişleri

14.30 Türkiye, kasım ayı reel efektif döviz kuru

16.30 ABD, kasım ayı istihdam raporu

18.00 ABD, ekim ayı fabrika siparişleri