Petrol
87.17
0.33%
Euro
19.6003
-0.08%
Dolar
18.6383
0.03%
Altın
1.079
-0.06%
Borsa
5043
-0.06%
Bitcoin
321.169
-0.65%
BTXN Coin
5.50
-1.61%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Hafif yağmur 13 C

    Küresel piyasalar ABD'nin tarım dışı istihdam verisini bekliyor

    Açıklamalar ve paylaşılan verilen ışığında ilerleyen piyasaların bugünkü en önemli gündemi ABD'nin tarım dışı istihdam verisi.
    • 02.12.2022 - 09:46
    • Güncelleme : 02.12.2022 - 10:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Küresel piyasalar ABD'nin tarım dışı istihdam verisini bekliyor

    Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın çarşamba günkü açıklamaları risk iştahını artırdı.

    Buna rağmen iş gücü piyasasına yaptığı vurgular nedeniyle bugün açıklanacak ABD'nin istihdam raporu öncesinde, yatırımcılar temkinli hareket ediyor.

    Dünya ülkeleri enflasyonu önlemek için faiz adımlarını sıkılaştırırken bu kez de büyümeleri durduğu için resesyon tehlikesi altında.

    ABD'de resesyon fiyatlamaları 2000'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşırken, açıklanan makroekonomik veriler karışık sinyaller vermeyi sürdürüyor.

    Dolar endeksi, 104,7 ile ağustostan bu yana en düşük seviyeye indi

    Powell'ın açıklamalarıyla gerileyen dolar endeksi, 104,7 ile ağustostan bu yana en düşük seviyeye inerken, emtia fiyatlarının zayıflayan dolarla birlikte yükseliş eğiliminde hareket ettiği görülüyor.

    Altının ons fiyatı yüzde 1,9 değer kazandı

    Buna göre, altının ons fiyatı dün yüzde 1,9 değer kazanarak ağustostan bu yana ilk kez 1.800 doların üzerine çıkarken, yeni günde tarım dışı istihdam verileri öncesi sınırlı satıcılı seyrediyor.

    Küresel piyasalar ABD nin tarım dışı istihdam verisini bekliyor #1

    New York borsası karışık seyir izledi

    Dün, New York borsasında karışık bir seyir izlenirken, S&P 500 yüzde 0,09 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,56 değer kaybetti, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,13 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne düşüşle başladı.

    ECB'nin faiz artırması bekleniyor

    Avrupa'da enflasyonun uzun süre sonra yavaşlaması bölgeyi sınırlı da olsa rahatlatırken, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bu ay 75 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılıyor.

    Borsa İstanbul'dan rekor geldi

    Yurt içinde, BIST 100 endeksi dün yüzde 1,38 yükselerek 5.046,19 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviyeyi de 5.091,68 puana taşıdı.

    Küresel piyasalar ABD nin tarım dışı istihdam verisini bekliyor #2

    Piyasalarda bugün takip edilecek veriler

    10.00 Almanya, ekim ayı dış ticaret ve cari işlemler dengesi

    13.00 Euro Bölgesi, ekim ayı Üretici Fiyat Endeksi

    14.30 Türkiye, eylül ayı finansal kesim dışındaki firmaların döviz pozisyonu

    16.30 ABD, kasım ayı tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar


    Malatya'da çakmakla oynayan çocuklar yangın çıkardı
    İç Haber

    Malatya'da çakmakla oynayan çocuklar yangın çıkardı

    Düzce'de üniversite öğrencisi 13. kattan düştü
    3. Sayfa

    Düzce'de üniversite öğrencisi 13. kattan düştü

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    Advertorial

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    Görüş Bildir