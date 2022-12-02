Küresel piyasalar ABD'nin tarım dışı istihdam verisini bekliyor

Açıklamalar ve paylaşılan verilen ışığında ilerleyen piyasaların bugünkü en önemli gündemi ABD'nin tarım dışı istihdam verisi.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın çarşamba günkü açıklamaları risk iştahını artırdı.

Buna rağmen iş gücü piyasasına yaptığı vurgular nedeniyle bugün açıklanacak ABD'nin istihdam raporu öncesinde, yatırımcılar temkinli hareket ediyor.

Dünya ülkeleri enflasyonu önlemek için faiz adımlarını sıkılaştırırken bu kez de büyümeleri durduğu için resesyon tehlikesi altında.

ABD'de resesyon fiyatlamaları 2000'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşırken, açıklanan makroekonomik veriler karışık sinyaller vermeyi sürdürüyor.

Dolar endeksi, 104,7 ile ağustostan bu yana en düşük seviyeye indi

Powell'ın açıklamalarıyla gerileyen dolar endeksi, 104,7 ile ağustostan bu yana en düşük seviyeye inerken, emtia fiyatlarının zayıflayan dolarla birlikte yükseliş eğiliminde hareket ettiği görülüyor.

Altının ons fiyatı yüzde 1,9 değer kazandı

Buna göre, altının ons fiyatı dün yüzde 1,9 değer kazanarak ağustostan bu yana ilk kez 1.800 doların üzerine çıkarken, yeni günde tarım dışı istihdam verileri öncesi sınırlı satıcılı seyrediyor.

New York borsası karışık seyir izledi

Dün, New York borsasında karışık bir seyir izlenirken, S&P 500 yüzde 0,09 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,56 değer kaybetti, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,13 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne düşüşle başladı.

ECB'nin faiz artırması bekleniyor

Avrupa'da enflasyonun uzun süre sonra yavaşlaması bölgeyi sınırlı da olsa rahatlatırken, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bu ay 75 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Borsa İstanbul'dan rekor geldi

Yurt içinde, BIST 100 endeksi dün yüzde 1,38 yükselerek 5.046,19 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviyeyi de 5.091,68 puana taşıdı.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler

10.00 Almanya, ekim ayı dış ticaret ve cari işlemler dengesi

13.00 Euro Bölgesi, ekim ayı Üretici Fiyat Endeksi

14.30 Türkiye, eylül ayı finansal kesim dışındaki firmaların döviz pozisyonu

16.30 ABD, kasım ayı tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar