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- Küresel piyasalar ABD'nin tarım dışı istihdam verisini bekliyor
Küresel piyasalar ABD'nin tarım dışı istihdam verisini bekliyor
- 02.12.2022 - 09:46
- Güncelleme : 02.12.2022 - 10:16
Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın çarşamba günkü açıklamaları risk iştahını artırdı.
Buna rağmen iş gücü piyasasına yaptığı vurgular nedeniyle bugün açıklanacak ABD'nin istihdam raporu öncesinde, yatırımcılar temkinli hareket ediyor.
Dünya ülkeleri enflasyonu önlemek için faiz adımlarını sıkılaştırırken bu kez de büyümeleri durduğu için resesyon tehlikesi altında.
ABD'de resesyon fiyatlamaları 2000'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşırken, açıklanan makroekonomik veriler karışık sinyaller vermeyi sürdürüyor.
Dolar endeksi, 104,7 ile ağustostan bu yana en düşük seviyeye indi
Powell'ın açıklamalarıyla gerileyen dolar endeksi, 104,7 ile ağustostan bu yana en düşük seviyeye inerken, emtia fiyatlarının zayıflayan dolarla birlikte yükseliş eğiliminde hareket ettiği görülüyor.
Altının ons fiyatı yüzde 1,9 değer kazandı
Buna göre, altının ons fiyatı dün yüzde 1,9 değer kazanarak ağustostan bu yana ilk kez 1.800 doların üzerine çıkarken, yeni günde tarım dışı istihdam verileri öncesi sınırlı satıcılı seyrediyor.
New York borsası karışık seyir izledi
Dün, New York borsasında karışık bir seyir izlenirken, S&P 500 yüzde 0,09 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,56 değer kaybetti, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,13 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne düşüşle başladı.
ECB'nin faiz artırması bekleniyor
Avrupa'da enflasyonun uzun süre sonra yavaşlaması bölgeyi sınırlı da olsa rahatlatırken, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bu ay 75 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Borsa İstanbul'dan rekor geldi
Yurt içinde, BIST 100 endeksi dün yüzde 1,38 yükselerek 5.046,19 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviyeyi de 5.091,68 puana taşıdı.
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler
10.00 Almanya, ekim ayı dış ticaret ve cari işlemler dengesi
13.00 Euro Bölgesi, ekim ayı Üretici Fiyat Endeksi
14.30 Türkiye, eylül ayı finansal kesim dışındaki firmaların döviz pozisyonu
16.30 ABD, kasım ayı tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar