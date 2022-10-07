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    Küresel piyasalar, ABD'nin verilerini bekliyor

    Küresel piyasalar açıklanan verilere odaklı bir seyir izliyor ve özellikle dünyanın dev ekonomisi ABD'de açıklanacak olanlarla yönleniyor. Bugün de ABD'nin istihdam verileri bekleniyor.
    • 07.10.2022 - 09:42
    • Güncelleme : 07.10.2022 - 09:59
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    Küresel piyasalar, ABD'nin verilerini bekliyor

    Küresel piyasalarda, merkez bankalarının para politikaları ve ekonomik aktiviteye ilişkin belirsizliklerle dalgalı seyir sürerken, bugün açıklanacak ABD'nin istihdam verilerinin fiyatlamalara yön vermesi bekleniyor.

    Bugün açıklanacak ABD'nin istihdam raporu öncesi oynaklığın sürmesinin beklendiğini aktaran analistler, veri gündeminde ayrıca, yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında Almanya'da sanayi üretiminin öne çıkacağını bildirdi.

    Dünya genelinde enflasyonist baskıların süreceğine işaret eden gelişmeler mevcudiyetini korurken, merkez bankalarının agresif adımlarının resesyon riskini artırdığına dair endişeler de giderek güçleniyor..

    Veri öncesi para piyasası fiyatlamalarında, Fed'in kasım ve aralık aylarında politika faizini 75 baz puan artırmasına sırasıyla yüzde 75,9 ve yüzde 68,3 ile daha yüksek ihtimal veriliyor.

    New York borsasında satıcılı bir seyir hakim

    Bu gelişmelerle New York borsasında dün de satıcılı bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 1,15, S&P 500 endeksi yüzde 1,02 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,68 değer kaybetti. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yükselişini sürdürerek yüzde 3,73 seviyelerinden yüzde 3,84'e çıktı. Dolar endeksi de yüzde 1,2'lik artışla 112,3'e yükseldi. ABD'nin endeks vadeli kontratları, yeni güne de satıcılı başladı.

    Küresel piyasalar, ABD nin verilerini bekliyor #1

    Avrupa borsaları değer kaybı yaşıyor

    AA'nın haberine göre, bu gelişmelerle dün Avrupa borsalarında satıcılı seyir devam etti ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,37, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,78 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,82 değer kaybetti. Avro/dolar paritesi 0,9790 seviyelerine gerilerken, Almanya, İngiltere, İtalya ve Fransa'da 10 yıllık tahvil faizi yükselişini sürdürdü. Avrupa endeks vadeli kontratları, yeni güne de düşüşle başladı.

    Çin'de "Altın Hafta" tatili var

    Asya tarafında, Çin'de Altın Hafta dolayısıyla tatil devam ederken, bugün açıklanan verilere göre Japonya'da hanehalkı harcamaları ağustosta yıllık yüzde 5,1 artışla beklentilerin altında kaldı. Öte yandan dünyanın önde gelen çip üreticilerinden AMD ve teknoloji şirketi Samsung Electronics'in 3. çeyrek kazançları beklentileri karşılamadı.

    Her iki şirketin azalan tüketici talebi nedeniyle son çeyrekte de karlılığın düşeceğine işaret etmesi ise teknoloji şirketleri öncülüğünde Asya borsalarında kayıpları beraberinde getirdi.

    Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,4 ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,4 düşüşle seyrediyor.

    Küresel piyasalar, ABD nin verilerini bekliyor #2

    Borsa İstanbul kazançta

    Yurt içinde, BIST 100 endeksi dün küresel pay piyasalarından pozitif ayrışarak günü yüzde 1,99 değer kazancıyla 3.553,85 puandan tamamladı.

    Dolar/TL 18,5790

    Dolar/TL ise dün 18,5751 ile önceki kapanış seviyesinin hemen altından kapanmasının ardından, bugün bankalararası piyasanın açılışında yatay seyrini sürdürerek 18,5790'dan işlem görüyor.

    Analistler, yüksek faiz ve enflasyon ortamının ekonomik aktiviteye etkilerine ilişkin endişelerle pay piyasalarında dalgalanmaların sürdüğünü belirterek, küresel çapta resesyon uyarılarının da giderek arttığını söyledi.

    Analister, Fed yetkililerinin açıklamalarının da izlenmeye devam edileceğini vurgulayarak, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.340 puanın destek, 3.570 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

    Piyasalarda bugün takip edilecek veriler

    • 09.00 Almanya, ağustos ayı perakende satışlar ve sanayi üretimi
    • 15.30 ABD, eylül ayı tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı
    • 17.30 Türkiye, eylül ayı Hazine nakit dengesi

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