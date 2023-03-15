Küresel piyasalar açıklamaların doğrultusunda pozitif seyrediyor ABD'de bankacılık sektörüne ilişkin endişeler azaldı. Bu da piyasalara pozitif yansıdı.

Küresel piyasalarda, ABD'nin bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin azalmasıyla pozitif bir seyir izleniyor.

Tahvil piyasalarındaki alış ağırlıklı seyir dün azalan risk algısıyla tersine dönerken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün gördüğü en düşük seviyenin yaklaşık 25 baz puan üzerinde yüzde 3,68'te dengelendi.

Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,9 arttı

Emtia fiyatları yeni güne sakin bir seyirle başlarken, altının ons fiyatı önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1.900 dolardan, Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,9 artışla 77,9 dolardan işlem görüyor.

New York borsası değerlendi

Dün bu gelişmelerle New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 1,65, Dow Jones endeksi yüzde 1,06 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,14 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne ise karışık seyirle başladı.

Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı yarın

Avrupa'da dün pay piyasaları yükseliş eğiliminde hareket ederken, gözler yarın Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikası toplantısından çıkacak kararlara çevrildi.

Borsa İstanbul kapanışta değer kaybetti

Yurt içinde, dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın yüzde 2,18 altında 5.207,32 puandan tamamladı.

Dolar/TL 18,9890

Dolar/TL dün yatay seyirle 18,9767'den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,9890 seviyesinde işlem görüyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler

10.00 Türkiye, şubat ayı konut satışları

12.00 Türkiye, şubat ayı bütçe dengesi

13.00 Avro Bölgesi, ocak ayı sanayi üretimi

15.30 ABD, mart ayı New York Fed imalat endeksi

15.30 ABD, şubat ayı perakende satışlar ve ÜFE