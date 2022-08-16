Küresel piyasalar açıklanacak verileri odaklandı

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın eylül toplantısında 50 baz puan faiz artırabileceğine yönelik artan beklentilerle pozitif seyrediyor.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylül toplantısında 50 baz puan faiz artırabileceğine yönelik artan beklentilerle pozitif seyrederken, yatırımcıların gözü bugünden itibaren yoğunlaşacak makroekonomik veri gündemine çevrildi.

Para piyasalarında Fed'in eylülde yüzde 64 ihtimalle 50 baz puan faiz artıracağı fiyatlanmaya başlarken, artan resesyon ihtimali tahvil piyasalarına da hareketlilik getirdi.

Analistler, bugün yurt içinde konut satışları ve konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Almanya ve Euro Bölgesi'nde ZEW beklenti endeksleri ile ABD'de inşaat izinleri, konut başlangıçları ve sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini belirtiyor.

New York Borsası karışık seyirde

Bu gelişmelerle dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,40, Nasdaq endeksi yüzde 0,62 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,45 yükseldi. ABD'de endeks vadeli işlem kontratları yeni güne ise sınırlı düşüşle başladı.

Avrupa pay piyasaları alış ağırlıklı ilerliyor

Dün, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,11, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,15 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,25 değer kazandı. Bugün Avrupa'da, endeks vadeli işlem kontratları yeni güne de alış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Asya borsaları dalgalı

Asya borsalarında ise dünkü verilerle güçlenen resesyon endişesinin ardından piyasalarda fiyatlamaların zorlaştığı ve pay piyasalarının dalgalı seyrettiği görülüyor.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yatay seyrederken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,55 değer kaybetti. Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,15 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,18 değer kazandı.

Yurt içinde, dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışının yüzde 0,25 altında, 2.857,18 puandan tamamladı.

teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.880 ve 2.900 seviyelerinin direnç, 2.830 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.