Küresel piyasalar açıklanan verilere göre şekil alıyor

Küresel piyasalar, Fed toplantısının ardından etkili olan karışık seyrini sürdürüyor. Piyasalarda belirleyici olan, makroekonomik veriler ve koronavirüs tedavisine ilişkin gelişmeler.

Koronavirüs salgını tüm dünya ekonomileri üzerinde olumsuz etkisini gösterdi. Küresel piyasalar da ülkelerden ve topluluklardan gelecek verilere odaklandı. Bu veriler bazen olumlu bile gelse eğer beklentinin altında kalıyorsa olumsuz etkilenmeye devam ediliyor. Şimdi dillerde "ekonomi görünümünün alışılmadık şekilde belirsiz” sözü hakim.

FED'İN AÇIKLAMASI SONRASI DALGALANMALAR YAŞANDI

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) önceki gün beklentiler doğrultusunda faizlerde değişikliğe gitmemesine karşın, karar metni ve Fed üyelerinin beklentilerinin ekonomik görünüme ilişkin belirsizliklere işaret etmesiyle New York pay piyasalarındaki düşüş eğilimi devam etti.

ABD’DE ÜST ÜSTE AÇIKLANAN VERİLER HER NE KADAR OLUMLU DA OLSA BEKLENTİLERİ KARŞILAMADI

Dün ABD'de açıklanan verilere göre ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 860 bine gerilese de beklentilerin üzerinde bir seyir izlerken, konut başlangıçları da ağustosta yüzde 5,1 ile tahminlerden fazla azaldı.

NEW YORK BORSASINDA TEKNOLOJİ HİSSELERİ ÖNCÜLÜĞÜNDEKİ DÜŞÜŞ SÜRDÜ

Veriler sonrası New York borsasında teknoloji hisseleri öncülüğündeki düşüş eğilimi devam etti, dolar endeksi de yüzde 0,4 azalışla 92,8'e geriledi. Dow Jones endeksi yüzde 0,47, S&P 500 endeksi yüzde 0,84 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,27 değer kaybetti.

AVRUPA BORSALARINDA SATICILI BİR SEYİR İZLENİYOR

Avrupa borsalarında da dün satıcılı bir seyir izlendi. Azalan küresel risk iştahı ve devam eden Brexit belirsizliği ile Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,36, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,69 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,47 değer kaybetti.

İNGİLTERE MERKEZ BANKASI, POLİTİKA FAİZİNİ EN SON GELDİĞİ DÜŞÜK SEVİYESİNDE TUTTU

İngiltere Merkez Bankası (BoE), dün politika faizini yüzde 0,1 ve tahvil alım programını 745 milyar sterlin seviyesinde sabit tuttu. Karar sonrası sterlin/dolar paritesi sınırlı da olsa yükseliş eğilimini koruyarak 1,2973'e çıkarken, euro/dolar paritesi de 1,1850'den günü tamamladı.

ASYA BORSALARINDA ALICILI BİR SEYİR

Bugün Asya borsalarında ise alıcılı bir seyir izleniyor. Japonya'da açıklanan çekirdek enflasyonun beklentiler doğrulusunda yıllık yüzde 0,4 gerilemesi sonrası, kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 değer kazanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,3 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 yükseldi.

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİ GÜNDEMİ:

10.00 Türkiye, temmuz ayı uluslararası yatırım pozisyonu

11.00 Euro Bölgesi, temmuz ayı cari işlemler dengesi

14.30 Türkiye, TCMB'nin eylül ayı beklenti anketi

15.30 ABD, 2. çeyrek cari işlemler dengesi

17.00 ABD, Michigan Üniversitesi eylül ayı tüketici güven endeksi