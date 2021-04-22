Küresel piyasalar Avrupa Merkez Bankası kararına odaklandı

Küresel piyasalar karışık bir seyir izlerken bugün, hareketlenen veri gündemi ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) kararları takip edilecek.

Dünya borsalarında haftanın ilk iki işlem gününde etkili olan satıcılı seyir, dün ABD ve Avrupa'da yerini alımlara bıraktı.

Hafta başından bu yana, veri gündeminin zayıf olmasının etkisiyle iç dinamiklerin öne çıktığı görülürken, hem bölgesel hem de sektör bazlı ayrışmaların arttığı pay piyasalarının odağında, bugün gerçekleştirilecek Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) toplantısı ve hareketlenecek veri gündemi bulunuyor.

Dün New York borsası günü yükselişle tamamlarken, dolar endeksi 91,0-91,5 bandında dengelendi.

ABD BORSALARI KAZANÇTA

Dow Jones ve S&P 500 endeksi yüzde 0,93, Nasdaq endeksi de yüzde 1,19 değer kazandı.

ABD'de bugün, Hazine Bakanı Janet Yellen, Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Dünya Bankası Başkanı David Malpass ve çeşitli finans kuruluşlarının üst yöneticilerinin katılacağı, İklim Zirvesi takip edilecek.

AVRUPA'DA GÖRÜŞÜLEN FON, TEPKİ ALIMLARINI DESTEKLEDİ

Avrupa tarafında, Almanya Anayasa Mahkemesi'nin, Avrupa Birliği'nin (AB) koronavirüsün ekonomik sonuçları ile mücadele için hazırladığı 800 milyar euroluk kurtarma fonunun ülke tarafından onaylanabileceğine karar vermesi, pay piyasalarındaki tepki alımlarının güçlenmesini sağladı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,52, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,44, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,74 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,3 yükseliş kaydetti.

ECB'NİN FAİZ KARARI BEKLENİYOR

Bugün ECB'nin faiz kararı ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın basın toplantısı yatırımcıların odağında bulunuyor. ECB'nin, bugünkü toplantısında faizlerde ve para politikasında bir değişiklik yapması beklenmiyor.

Analistler, ECB Başkanı Lagarde'ın yılın ikinci çeyreğinde tahvil alım programının hızı üzerindeki olası değişikliklere ilişkin ipucu verebileceğini belirterek, Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nda (PEPP) olası değişiklik için haziran ayının işaret edilebileceğini ifade etti.

ASYA PİYASALARI KARIŞIK

Bugün Asya piyasalarında karışık bir seyir izleniyor. Hindistan ve Japonya'da artan koronavirüs vakaları ve buna bağlı olarak tekrar gündeme gelen OHAL uygulamaları piyasalar üzerinde baskı oluşturmaya devam ederken, hafta başından itibaren sert düşen endekslerde tepki alımlarının etkisini artırması dikkati çekti.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,1 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 değer kazanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 düşüş kaydetti.

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

14.45 Euro Bölgesi, ECB'nin faiz kararı

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

17.00 ABD, mart ayı konut satışları