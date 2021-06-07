Küresel piyasalar Avrupa Merkez Bankası'na odaklandı

Küresel piyasalarda bu hafta, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı ve ABD'den gelecek veri akışı takip edilecek.

Hafta sonu ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın, "daha yüksek bir faiz seviyesinin hem ABD Merkez Bankası (Fed) hem de toplum için pozitif olacağı" yönündeki söylemi piyasaları etkiledi.

Analistler, Yellen'ın açıklamalarının piyasalarda oynaklığı artırabileceğine dikkati çekerek, Fed'den kısa süre içinde böyle bir adım atması beklenmese de para politikasını etkileyecek haber ve verilerin fiyatlamalarda daha sert hareketliliklere neden olabileceğini söyledi.

NEW YORK BORSASINDA ALICILI SEYİR

Geçen haftanın son işlem gününde ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verisinin, beklentilerin altında kalmasına karşın iş gücü piyasasındaki pozitif seyrin sürdüğüne işaret etmesi ile New York borsasında alıcılı bir seyir izlendi.

Cuma günü açıklanan verilere göre, ABD'de tarım dışı istihdam mayısta 559 bin olurken, işsizlik yüzde 5,8'e geriledi. Ortalama saatlik kazançlar ise artış eğilimini sürdürerek yüzde 0,5 yükseldi.

Dow Jones endeksi yüzde 0,52, S&P 500 endeksi yüzde 0,88 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,47 değer kazanırken, dolar endeksi yüzde 0,4 azalarak 90,1'e geriledi.

BU HAFTANIN EN ÖNEMLİ GÜNDEMİ, ECB’NİN PARA POLİTİKASI TOPLANTISI

Avrupa piyasalarında bu haftanın en önemli gündemi, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) perşembe gerçekleştireceği para politikası toplantısı olacak. ECB'nin faizlerde değişiklik yapması beklenmezken, tahvil alım programına ilişkin yapılacak yönlendirmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Geçen hafta yükseliş eğilimini sürdüren Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinden destek bulan pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.

Almanya ve Fransa borsalarında rekorların kırıldığı haftada, İtalya'da Ekim 2008'den bu yana en yüksek seviye görüldü. Cuma günü İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,07, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,39, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,12 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,46 değer kazandı.

EURO/DOLAR PARİTESİ 1,2167

Euro/dolar paritesi ise 1,21 sınırına kadar gerilemesinin ardından ABD'nin tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında kalması sonrası yükselişe geçti ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 1,2167'den tamamladı. Parite, bugün Asya piyasalarında 1,2160 seviyesinde yatay seyrediyor.

DOLAR/TL 8,6750

Cuma yüzde 0,5 azalışla 8,6580'den kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,6750 seviyesinde işlem görüyor.