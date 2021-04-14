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- Küresel piyasalar bugün karışık bir seyir izliyor
Küresel piyasalar bugün karışık bir seyir izliyor
- AA
- 14.04.2021 - 09:44
- Güncelleme : 14.04.2021 - 09:56
ABD'de Johnson&Johnson'ın ürettiği tek dozluk koronavirüs aşısının kullanımına ara verilmesi, salgının seyri ve aşıların güvenilirliği konusundaki soru işaretlerini artırsa da piyasalara etkisi sınırlı kaldı.
Öte yandan, yatırımcıların odağında bulunan ABD'nin enflasyon verisi dün açıklandı. Enflasyon verisinin tahminleri aşmasına karşın ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün düşüşe geçerek yüzde 1,62'ye geriledi. Analistler, tahvil piyasasında enflasyonun çok daha hızlı artabileceği endişelerinin şimdilik ortadan kalkması ve tahvil ihalelerinin başarıyla gerçekleştirilmesi ile alımların güçlendiğini belirtti.
Söz konusu gelişmelerle dün Dow Jones endeksi yüzde 0,2 değer kaybederken, S&P 500 endeksi yüzde 0,33 artarak kapanış rekorunu 4.141 puana taşıdı. Nasdaq endeksi de yüzde 1,05 değer kazandı.
POWELL'IN KONUŞMASI İZLENECEK
Bugün veri gündeminin zayıf olduğunu ifade eden analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının takip edileceğini bildirdi.
AVRUPA PİYASALARI
Avrupa tarafında dün açıklanan verilere göre, Almanya'da ZEW Ekonomik Güven Endeksi, nisanda bir önceki aya kıyasla 5,9 puan azalarak 70,7 puana geriledi. İngiltere'de sanayi üretimi beklentileri aşarken, geçici GSYH şubatta önceki aya göre yüzde 0,4 arttı.
Veriler sonrası İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,02, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,13 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,36 yükseliş kaydetti.
EURO/DOLAR PARİTESİ
Euro/dolar paritesi ise ABD'nin enflasyon verisi sonrası artış eğiliminin ivme kazanması ile yaklaşık bir ayın en yüksek seviyesi olan 1,1967'ye çıktı.
ASYA PİYASALARI
Bugün Asya piyasalarında karışık bir seyir izleniyor. Japonya'da açıklanan çekirdek makine siparişleri verisinin şubatta yüzde 8,5 gerileyerek beklentilerin altında kalması sonrası Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 29.620 seviyesine indi. Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 değer kazandı.
ALTININ ONSU DALGALI SEYİRDE
Dün yüzde 0,7 artışla 1.745 dolara çıkan altının ons fiyatı ise bugün 1.740-1.750 bandında dalgalı seyrediyor.
PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:
Analistler, bugün ABD'de açıklanacak bankaların finansal sonuçları ve Euro Bölgesi'nde sanayi üretim verisinin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası ile Fed başkanlarının konuşmalarının takip edileceğini bildirdi.
12.00 Euro Bölgesi, şubat ayı sanayi üretimi
21.00 ABD, Fed'in Bej Kitap Raporu