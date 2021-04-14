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Küresel piyasalar bugün karışık bir seyir izliyor

Küresel piyasalar bugün karışık bir seyir izliyor

Yatırımcılar, ABD'de koronavirüs aşısı ile ilgili spekülasyonlara karşın sakinliğini korudu. Bu da ABD piyasalarının yatay seyretmesine neden oldu. Avrupa ve Asya'da ise karışık seyir hakim.