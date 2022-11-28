Küresel piyasalar Çin'deki gelişmelerin etkisinde negatif bir seyir izleyerek yeni haftaya başladı.

Koronavirüs vakalarının artmasıyla birlikte Çin'de kısıtlamaların tekrar gündeme gelmisi sonrasında halktan gelen tepki piyasalara olumsuz yansıdı.

Çin'de "sıfır koronavirüs" politikasına karşı protestoları artı.

Bu hafta gözler ABD'de tarım dışı istihdam başta olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi.

Fed yetkilileri 50 baz puanlık faiz artışına yeşil ışık yaktı

Geçen hafta boyunca sözle yönlendirmelerde bulunan ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri 50 baz puanlık faiz artışına yeşil ışık yakarken, Fed tutanaklarında da faiz artırımlarında yavaşlama sinyali verilmişti.

Bununla birlikte, geçen hafta ABD'deki "Black Friday" gününde harcamaların beklenen düzeyde olmaması ekonomiye ilişkin soru işaretlerini artırdı.

Brent petrol 81,2 dolarda

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 3,4 azalışla 81,2 dolarda, bakırın libresi yüzde 0,8 düşüşle 3,6 dolarda ve altının onsu yüzde 0,2 değer kaybıyla 1.751 dolarda bulunuyor.

New York Borsasında karışık seyir

Cuma günü, New York borsasında karışık bir seyir izlenirken, S&P 500 yüzde 0,03 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,52 değer kaybederken, Dow Jones endeksi yüzde 0,45 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni haftaya ise düşüşle başladı.

Rusya petrolüne tavan fiyatta uzlaşma gerçekleşemedi

Avrupa'da enflasyonla mücadele başlıca gündem maddesi olmayı sürdürürken, bölge ülkelerinin en önemli ticari ortaklarından olan Çin'deki gelişmeler yakından takip ediliyor. Öte yandan, devam eden görüşmelerde Avrupa Birliği (AB) ülkeleri henüz Rus petrolüne uygulanacak tavan fiyat uygulamasında anlaşmaya varamadı.

Asya Borsaları geriledi

Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,4, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,3, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,52 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,4 geriledi.

Borsa İstanbul'dan tüm zamanların en yüksek kapanışı

Yurt içinde, BIST 100 endeksi cuma günü yüzde 0,33 yükselerek 4.874,34 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Dolar/TL 18,6240

Dolar/TL cuma günü yatay seyirle 18,6359'dan kapanmasının ardından, bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,6240'tan işlem görüyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler