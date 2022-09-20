Küresel piyasalar, dalgalı seyrediyor

Küresel piyasalarda, bugün başlayacak ve kararları yarın açıklanacak Fed toplantısının öncesinde faiz artırımı endişesi yaşıyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantısı bugün başlayıp yarın sonuçlanacak ve faiz kararı yarın akşam saatlerinde duyurulacak.

Piyasalar Fed'in faiz kararının 100 baz puan artış olabileceğini öngörüyor. Ve bu artış beklentisi öncesi piyasalar dalgalı seyir sürüyor.

Fed'in enflasyonla mücadelede ultra şahin para politikalarını sürdüreceği beklentileri piyasalara yön veren temel faktör.

AA'nın haberine göre analistler, bu hafta merkez bankalarından beklenen agresif faiz artırımları öncesi piyasalarda dalgalanmaların sürebileceğini söyledi.

ABD'nin 2 yıllık tahvil faizi ve 10 yıllık tahvil faizi yükseldi

Bu durum pay piyasalarında oynaklığı artırırken, tahvil piyasalarından kaçışın hızlanması ile dün ABD'nin 2 yıllık tahvil faizi yüzde 3,97'yle Ekim 2007'den, 10 yıllık tahvil faizi de yüzde 3,51'le Nisan 2011'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

New York borsası toparlama eğiliminde

Bu gelişmelere karşın, agresif faiz artırımlarının fiyatlanması ve dipten alımlarla dün New York borsasında toparlanma isteği öne çıktı. Dow Jones endeksi yüzde 0,64, S&P 500 endeksi yüzde 0,69 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,76 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli kontratların yeni güne de yükselişle başlaması dikkati çekiyor.

Avrupa'da resesyon tehlikesi

Avrupa tarafında enerji krizi paralelinde artan enflasyon endişeleri gündemin odağındaki yerini korurken, bölge ekonomilerine ilişkin resesyon beklentileri de artıyor.

Borsa İstanbul'da devre kesici çalıştı

Yurt içinde dün Borsa İstanbul'da bankacılık sektöründe derinleşen satışların genele yayılması ile endekse bağlı devre kesici sistemi çalışırken, BIST 100 endeksi yüzde 5,26 değer kaybıyla 3.199,54 puandan kapandı. Dolar/TL ise dün yüzde 0,2 artışla 18,2853'ten kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,2980'den işlem görüyor.

Analistler, bugünün veri gündeminde Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçlarının öne çıktığını ifade ediyor.