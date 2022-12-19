Küresel piyasalar denge arayışına girdi

Küresel piyasalar resesyon endişeleninin etkisinde ilerlerken, yeni haftada denge arayışının öne çıkması bekleniyor.

Küresel pay piyasalarında, geçen hafta merkez bankalarının faiz artırımlarının devam edeceği sinyali vermesinin ardından güçlenen resesyon endişeleriyle negatif bir seyir izlendi.

Çin'de koronavirüs salgını kapsamında devam eden vaka artışı yatırımcı risk iştahını azaltan etkenlerden biri olmaya devam ediyor.

Yeni haftanın gündemi faiz kararları olacak

Japonya Merkez Bankası (BoJ) toplantısından çıkacak kararların da izleneceği haftada, yurt içinde de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararının yanı sıra tüketici güven endeksi yatırımcıların odağında olacak.

New York borsasında satıcılı seyir

Cuma günü New York borsasında satıcılı bir seyir izlenirken, artan resesyon endişeleri ile Dow Jones endeksi yüzde 0,85, S&P 500 endeksi yüzde 1,11 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,97 değer kaybetti.

Avrupa'da doğalgaz kriz endişeleri ikinci planda kaldı

Avrupa tarafında, doğalgaz tedariki sorunlarının en azından bu kış için depoların doldurularak çözülmesi ile enerji krizi endişelerinin geri plana atıldığı görülürken, açıklanan verilerin karışık sinyaller vermesi resesyon kaygılarının güçlü kalmasına neden oluyor.

AA'nın haberine göre, analistler, küresel pay piyasalarında artan resesyon endişeleri ile temkinli bir seyir izlendiğini söyledi. Noel tatili öncesi bu hafta yoğun veri gündemi ile piyasalarda dengelenme çabasının öne çıkacağını aktaran analistler, Japonya ve Türkiye'de de faiz kararlarının yatırımcıların odağında olacağını kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ekim ayı uluslararası yatırım pozisyonu

12.00 Almanya, aralık ayı Ifo iş dünyası güven endeksi