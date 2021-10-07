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    Küresel piyasalar denge arayışında

    Küresel piyasalarda dün karışık bir seyir izlenmesinin ardından, ABD'de borç limiti konusunda yaşanan olumlu gelişmelerin desteğiyle pozitif bir seyir izleniyor.
    • AA
    • 07.10.2021 - 09:02
    • Güncelleme : 07.10.2021 - 09:49
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    Küresel piyasalar denge arayışında

    Avrupa'da doğalgaz tedarikinde yaşanan sorunlar ve petrol başta olmak üzere ham madde fiyatlarının yüksek seviyelerini koruması, enflasyonist kaygıların gündemde kalmaya devam etmesine neden oldu.

    ABD'de borç limiti konusunda yaşanan pozitif gelişmeler, son dönemde satış ağırlıklı seyrin hakim olduğu pay piyasalarında dengeleyici bir unsur olarak öne çıktı.

    ABD VE ÇİN YIL BİTMEDEN GÖRÜŞECEK

    Öte yandan dün ABD ve Çin'den üst düzey diplomatların İsviçre'de ikili ilişkilerde risk yönetimi ve uluslararası sorunların çözümü konularında görüşmesinin ardından, ABD Başkanı Joe Biden'ın, 2021 yılı bitmeden Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile çevrim içi bir görüşme gerçekleştireceği bildirildi.

    Küresel piyasalar denge arayışında #1

    BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI DÜN 83,2 DOLARLA EKİM 2018'DEN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYEYİ GÖRDÜ

    Brent petrolün varil fiyatı, dün 83,2 dolarla Ekim 2018'den bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından düşüşe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 2,4'lük düşüşle 80,5 dolardan kapanırken, bugün Asya piyasalarında yatay seyrediyor.

    BORSA İSTANBUL'DA BIST 100 ENDEKSİ DÜNÜ KAYIPLA KAPATTI

    Yurt içinde dün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,43 değer kaybederek günü 1.371,69 puandan tamamladı.

    DOLAR/TL 8,87

    Dolar/TL ise dün 8,9365 seviyesini görmesinin ardından günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,1'lik artışla 8,88'in hemen üzerinden tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,87 seviyesinde işlem görüyor.

    Küresel piyasalar denge arayışında #2

    PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:

    09.00 Almanya, ağustos ayı sanayi üretimi

    14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

    15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

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