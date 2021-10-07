Küresel piyasalar denge arayışında

Küresel piyasalarda dün karışık bir seyir izlenmesinin ardından, ABD'de borç limiti konusunda yaşanan olumlu gelişmelerin desteğiyle pozitif bir seyir izleniyor.

Avrupa'da doğalgaz tedarikinde yaşanan sorunlar ve petrol başta olmak üzere ham madde fiyatlarının yüksek seviyelerini koruması, enflasyonist kaygıların gündemde kalmaya devam etmesine neden oldu.

ABD'de borç limiti konusunda yaşanan pozitif gelişmeler, son dönemde satış ağırlıklı seyrin hakim olduğu pay piyasalarında dengeleyici bir unsur olarak öne çıktı.

ABD VE ÇİN YIL BİTMEDEN GÖRÜŞECEK

Öte yandan dün ABD ve Çin'den üst düzey diplomatların İsviçre'de ikili ilişkilerde risk yönetimi ve uluslararası sorunların çözümü konularında görüşmesinin ardından, ABD Başkanı Joe Biden'ın, 2021 yılı bitmeden Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile çevrim içi bir görüşme gerçekleştireceği bildirildi.

BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI DÜN 83,2 DOLARLA EKİM 2018'DEN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYEYİ GÖRDÜ

Brent petrolün varil fiyatı, dün 83,2 dolarla Ekim 2018'den bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından düşüşe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 2,4'lük düşüşle 80,5 dolardan kapanırken, bugün Asya piyasalarında yatay seyrediyor.

BORSA İSTANBUL'DA BIST 100 ENDEKSİ DÜNÜ KAYIPLA KAPATTI

Yurt içinde dün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,43 değer kaybederek günü 1.371,69 puandan tamamladı.

DOLAR/TL 8,87

Dolar/TL ise dün 8,9365 seviyesini görmesinin ardından günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,1'lik artışla 8,88'in hemen üzerinden tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,87 seviyesinde işlem görüyor.

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:

09.00 Almanya, ağustos ayı sanayi üretimi

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları