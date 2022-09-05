Küresel piyasalar ECB'nin faiz kararına odaklandı

Küresel piyasalar, Rusya'nın Avrupa'ya doğalgaz akışını süresiz durdurduğunu açıklamasının ardından yeni haftaya negatif bir seyirle başladı.

Küresel piyasalar, bu hafta Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararını bekleyecek.

Söz konusu gelişmelere karşın ECB'nin bu hafta yapacağı toplantıda 75 baz puan faiz artıracağına yönelik beklentiler güçlü şekilde fiyatlanmaya devam ederken, ECB Başkanı Christine Lagarde'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamaların önemi gittikçe artıyor.

Avrupa'da büyüyen enerji krizi bölge ekonomisine ilişkin endişeleri artırmaya devam ediyor.

G7 Maliye Bakanları Rus petrolüne tavan fiyatı uygulamaya onay verdi

Cuma günü, G7 Maliye Bakanları, Rus petrolüne tavan fiyatı uygulama planlarını onayladıklarını bildirdi.

Kuzey Akım boru hattından doğalgaz sevkiyatı durdu

Rus enerji şirketi Gazprom, Kuzey Akım boru hattından doğalgaz sevkiyatının belirsiz bir süreliğine durdurulduğunu açıkladı.

İş gücü piyasaları sınırlı da olsa güç kaybetti

İş gücü piyasalarının sınırlı da olsa güç kaybettiğine işaret eden makroekonomik veriler ve Avrupa'daki enerji krizine ilişkin gelişmelerle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ay 75 baz puan faiz artıracağına ilişkin beklentiler törpülense de, yüzde 56 ihtimalle para piyasalarında en olası seçenek olmayı sürdürüyor.

Dolar endeksi 20 yıl aradan sonra tekrar 110 seviyesini aştı

Söz konusu gelişmeler doları diğer para birimlerine karşı desteklemeye devam ederken, dolar endeksi 20 yıl aradan sonra tekrar 110 seviyesinin üzerine çıktı.

Euro/dolar paritesi 140,3

Euro/dolar paritesi 0,9883'le Aralık 2002'den bu yana en düşük seviyeye inerken, dolar/yen paritesi cuma günü 140,8'le tarihi zirvesini görmesinin ardından yeni haftaya bu seviyenin hemen altında 140,3'ten başladı.

Brent petrolün varil fiyatı 94,7 dolar

Enerji kriziyle yükselen Brent petrolün varil fiyatı, haftaya yüzde 2'ye yakın artışla 94,7 dolardan başlarken, güçlü dolar altının ons fiyatını baskılamayı sürdürüyor.

Avrupa tarafında, enerji krizinin etkisiyle bölge ekonomilerine ilişkin tedirginlik giderek artıyor.

AA'nın haberine göre, Asya borsalarında haftanın ilk gününde negatif bir seyir öne çıkıyor.

BIST 100 endeksi yüzde 2,55 arttı

Yurt içinde, cuma günü BIST 100 endeksi yüzde 2,55 artışla 3.222,74 puana yükselerek haftalık kapanış rekoru kırarken, gördüğü en yüksek seviyeyi de 3.228,88'e çıkardı.

Enflasyonun 2,27 artması bekleniyor

Bugün gözler açıklanacak enflasyon verilerine çevrilirken, AA Finans'ın anketine katılan ekonomistler, ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,27 artmasını bekliyor.

Dolar/TL 18,2080

Dolar/TL cuma günü yatay seyirle 18,2007'den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,2080 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün ayrıca yurt dışında Avrupa'da hizmet sektörü ve bileşik PMI verileri ile Euro Bölgesi'nde perakende satışların takip edileceğini belirtiyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler: