Küresel piyasalar ECB'nin faiz kararını bekliyor

Küresel piyasalar, ABD'de enflasyonun zirve yapmış olabileceği beklentisiyle alış ağırlıklı bir seyir izliyor.

Küresel piyasalarda gözler merkez bankalarına çevrilirken, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası kararları yatırımcıların odağına yerleşti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler TCMB'nin politika faizinde değişikliğe gitmesini beklemiyor.

Fed'in faizi artırma ihtimali piyasalara pozitif yansıyor

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl içinde beklentilerden daha az sayıda 50 baz puanlık faiz artışına gidebileceği ihtimalinin pay piyasalarını desteklediğini aktaran analistler, buna karşın temkinli duruşun korunduğunu ifade etti.

Bu gelişmelerle, Fed'in mayıstaki toplantıda 50 baz puan faiz artırma ihtimali yüzde 89 seviyesine çıkarken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi hafta içinde yüzde 2,83'le Aralık 2018'den bu yana en yüksek seviyesini görmesinin ardından düşüşe geçerek yüzde 2,67'de dengelendi.

ABD'de 800 milyon dolarlık askeri yardıma onay

ABD'de Rusya-Ukrayna savaşına yönelik adımlar atılmaya devam ederken, ABD Başkanı Joe Biden Ukrayna'ya yapılacak 800 milyon dolarlık askeri yardıma onay verdi.

Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 3,3 artışla 108,6 dolara çıktı

AA'nın haberine göre, hafta başından bu yana artan arz yönlü sıkıntıların tekrar baş gösterebileceği endişesiyle Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 3,3 artışla 108,6 dolara çıkmasının ardından yeni günde 107,9 dolar seviyesinde dengelendi.

New York borsası değerlendi

Dün, New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 1,12, Nasdaq endeksi yüzde 2,03 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,01 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli işlem kontratları bugüne de yükselişle başladı.

ECB'nin para politikası kararı gelecek

Avrupa'da gözler ECB'nin para politikası kararları ve toplantı sonrası Christine Lagarde'ın yapacağı yönlendirmelere çevrildi. ECB'nin faiz oranlarında değişikliğe gitmesi beklenmezken, Rusya-Ukrayna savaşının getirdiği belirsizliklerle varlık alım programlarındaki yavaşlama hızını da koruyacağı tahmin ediliyor.

Ayrıca, ECB'nin zayıf Euro Bölgesi ekonomilerinin tahvillerinde oluşabilecek satış baskısının önüne geçebilmek için bazı araçları devreye alabileceği ifade ediliyor.

Borsalar dalgalı seyrediyor

Dün, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,34 gerilerken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,05, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,22 ve Fransa'da CAC 40 yüzde 0,07 değer kazandı. Avrupa endeksleri bugün vadeli işlemlere alış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Çin merkez Bankası'nın faiz kararı yarın

ABD'deki pozitif seyir yeni günde Asya pay piyasalarına da taşınırken, Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) yarın politika faizi ve zorunlu karşılıklarda indirime gidebileceği beklentisi de risk iştahını besliyor.

Güney Kore Merkez Bankası bugün politika faizini artırdı

Çin'in güvercin adımlar atacağına yönelik beklentilere karşın, artan enflasyon baskısı diğer Asya ülkelerini şahin politikalara yönlendirirken, Güney Kore Merkez Bankası bugün politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 1,5'e çıkardı.

Singapur Merkez Bankası da para politikasında sıkılaştırıcı önlemler alırken, bankanın enflasyon tahminini de yükseltmesi risk iştahını törpüledi.

Dolar/TL dün yatay seyirde

Dolar/TL dün yatay seyirle 14,5958’den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 14,6030 seviyesinde işlem görüyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler:

10.00 Türkiye, şubat ayı özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu

14.00 Türkiye, TCMB'nin faiz kararı

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

14.45 Euro Bölgesi, ECB'nin faiz kararı

15.30 ABD, mart ayı perakende satışlar

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

15.30 ABD, nisan ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi