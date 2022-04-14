Petrol
108.2
-0.53%
Euro
15.83
0.11%
Dolar
14.58
-0.14%
Altın
922.32
0.02%
Borsa
2464
0.60%
Bitcoin
605.677
2.83%
BTXN Coin
31.57
7.19%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Güneşli 8 C

    Küresel piyasalar ECB'nin faiz kararını bekliyor

    Küresel piyasalar, ABD'de enflasyonun zirve yapmış olabileceği beklentisiyle alış ağırlıklı bir seyir izliyor.
    • 14.04.2022 - 09:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Küresel piyasalar ECB'nin faiz kararını bekliyor

    Küresel piyasalarda gözler merkez bankalarına çevrilirken, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası kararları yatırımcıların odağına yerleşti.

    AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler TCMB'nin politika faizinde değişikliğe gitmesini beklemiyor.

    Fed'in faizi artırma ihtimali piyasalara pozitif yansıyor

    ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl içinde beklentilerden daha az sayıda 50 baz puanlık faiz artışına gidebileceği ihtimalinin pay piyasalarını desteklediğini aktaran analistler, buna karşın temkinli duruşun korunduğunu ifade etti.

    Bu gelişmelerle, Fed'in mayıstaki toplantıda 50 baz puan faiz artırma ihtimali yüzde 89 seviyesine çıkarken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi hafta içinde yüzde 2,83'le Aralık 2018'den bu yana en yüksek seviyesini görmesinin ardından düşüşe geçerek yüzde 2,67'de dengelendi.

    ABD

    ABD'de 800 milyon dolarlık askeri yardıma onay

    ABD'de Rusya-Ukrayna savaşına yönelik adımlar atılmaya devam ederken, ABD Başkanı Joe Biden Ukrayna'ya yapılacak 800 milyon dolarlık askeri yardıma onay verdi.

    Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 3,3 artışla 108,6 dolara çıktı

    AA'nın haberine göre, hafta başından bu yana artan arz yönlü sıkıntıların tekrar baş gösterebileceği endişesiyle Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 3,3 artışla 108,6 dolara çıkmasının ardından yeni günde 107,9 dolar seviyesinde dengelendi.

    Küresel piyasalar ECB nin faiz kararını bekliyor #2

    New York borsası değerlendi

    Dün, New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 1,12, Nasdaq endeksi yüzde 2,03 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,01 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli işlem kontratları bugüne de yükselişle başladı.

    ECB'nin para politikası kararı gelecek

    Avrupa'da gözler ECB'nin para politikası kararları ve toplantı sonrası Christine Lagarde'ın yapacağı yönlendirmelere çevrildi. ECB'nin faiz oranlarında değişikliğe gitmesi beklenmezken, Rusya-Ukrayna savaşının getirdiği belirsizliklerle varlık alım programlarındaki yavaşlama hızını da koruyacağı tahmin ediliyor.

    Ayrıca, ECB'nin zayıf Euro Bölgesi ekonomilerinin tahvillerinde oluşabilecek satış baskısının önüne geçebilmek için bazı araçları devreye alabileceği ifade ediliyor.

    Borsalar dalgalı seyrediyor

    Dün, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,34 gerilerken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,05, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,22 ve Fransa'da CAC 40 yüzde 0,07 değer kazandı. Avrupa endeksleri bugün vadeli işlemlere alış ağırlıklı bir seyirle başladı.

    Çin merkez Bankası'nın faiz kararı yarın

    ABD'deki pozitif seyir yeni günde Asya pay piyasalarına da taşınırken, Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) yarın politika faizi ve zorunlu karşılıklarda indirime gidebileceği beklentisi de risk iştahını besliyor.

    Küresel piyasalar ECB nin faiz kararını bekliyor #3

    Güney Kore Merkez Bankası bugün politika faizini artırdı

    Çin'in güvercin adımlar atacağına yönelik beklentilere karşın, artan enflasyon baskısı diğer Asya ülkelerini şahin politikalara yönlendirirken, Güney Kore Merkez Bankası bugün politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 1,5'e çıkardı.

    Singapur Merkez Bankası da para politikasında sıkılaştırıcı önlemler alırken, bankanın enflasyon tahminini de yükseltmesi risk iştahını törpüledi.

    Dolar/TL dün yatay seyirde

    Dolar/TL dün yatay seyirle 14,5958’den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 14,6030 seviyesinde işlem görüyor.

    Piyasalarda bugün takip edilecek veriler:

    10.00 Türkiye, şubat ayı özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu

    14.00 Türkiye, TCMB'nin faiz kararı

    14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

    14.45 Euro Bölgesi, ECB'nin faiz kararı

    15.30 ABD, mart ayı perakende satışlar

    15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

    15.30 ABD, nisan ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi


    İlginizi Çekebilir

    Uluslararası piyasa işlemleri nasıl yapılabilir?
    Meta Trader

    Uluslararası piyasa işlemleri nasıl yapılabilir?

    Virüslerin düşmanı: Zeytin yaprağı çayı
    Sağlık

    Virüslerin düşmanı: Zeytin yaprağı çayı

    Türkiye'nin Kampala büyükelçisi Kerem Alp, Lugandacası ile sempati topladı
    Kültür Sanat

    Türkiye'nin Kampala büyükelçisi Kerem Alp, Lugandacası ile sempati topladı

    Görüş Bildir