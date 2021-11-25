Küresel piyasalar enflasyon baskısında

Küresel piyasalarda, Fed'in toplantı tutanaklarının yayınlanmasının ardından tahvil alımlarının azaltması ihtimali ve faiz artışını dillendirmesi doları güçlendirdi.

Küresel piyasalar, enflasyon baskısı ve koronavirüs vakalarındaki artışın oluşturduğu belirsizliklerle karışık bir seyir izliyor.

Dün yayınlanan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantısına ait tutanaklar, bazı banka yetkililerinin enflasyonun yüksek seyretmeye devam etmesi halinde varlık alımlarının azaltılmasını hızlandırmaya ve faiz oranlarını beklenenden daha erken yükseltmeye hazır olunması gerektiğini savunduğunu ortaya koydu.

Tutanaklarda, "Bazı katılımcılar, enflasyonun Komitenin hedefleriyle uyumlu seviyelerden daha yüksek seyretmeye devam etmesi durumunda, Komitenin varlık alımlarının hızını ayarlamaya ve federal fon oranı için hedef aralığını üyelerin halihazırda beklediğinden daha erken yükseltmeye hazır olması gerektiğini belirtti." ifadesi yer aldı.

ABD'DE TÜKETİM HARCAMALARI ARTTI

ABD'de kişisel tüketim harcamaları ise yüksek enflasyona rağmen ekimde yüzde 1,3 ile beklenenden fazla arttı. Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise, aynı dönemde yıllık yüzde 4,1 ile 1991'den bu yana en yüksek artışı kaydetti.

FED'İN VARLIK ALIMLARINI AZALTMASI BEKLENTİLERİ ARTTI

Analistler, verilerde gözlemlenen enflasyonist etkilerin Fed'in para politikasına etki edebileceğini kaydederek, varlık alımlarının hızının yavaşlatılmasına ilişkin beklentilerin yükselmeye devam ettiğini dile getirdi.

Dün, New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,23 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,44 değer kazanırken, Dow Jones endeksi yüzde 0,03 düşüş kaydetti.

DOLAR ENDEKSİ 96,9 İLE SON 16 AYIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE

Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,64 seviyesinde dengelenirken, dolar endeksi de 96,9 ile son 16 ayın en yüksek seviyesini gördü.

ALTININ ONS FİYATI 1.790

Altının ons fiyatı ise analistlerin önemli destek olduğunu belirttikleri 1.790 seviyesinin hemen üzerinden işlem görüyor

BORSA İSTANBUL'DA KAPANIŞ REKORU KIRILDI

Yurt içinde, dün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 1,55 değer kazanarak kapanış rekorunu 1.812,30 puana taşıdı.

DOLAR/TL 11,9520

Dolar/TL ise uluslararası piyasada dün günü yüzde 5,7 azalışla 12,0873'ten tamamlamasının ardından, bugün bankalararası piyasanın açılışında 11,9520'den işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplantı özeti, yurt dışında ise ECB yetkililerinin açıklamalarının yanı sıra Almanya'da 3. çeyrek büyüme ve tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.

Koronavirüs salgınına ilişkin gelişmelerin de gündemin odağında yer alamaya devam ettiğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.850'nin direnç, 1.760 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:

10.00 Almanya, 3. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla

10.00 Almanya, aralık ayı tüketici güven endeksi

14.00 Türkiye, TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantı özeti

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri