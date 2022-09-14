Küresel piyasalar enflasyon endişeleri ile negatif

ABD'de dün açıklanan enflasyon verinin ardından Fed'in gelecek haftaki toplantısında ilk kez 100 baz puanlık faiz artırımına gideceği ihtimali, piyasalar üzerinde etkili oldu.

ABD'de temmuz ayında yüzde 8,5 artan yıllık enflasyon, ağustosta yüzde 8,3'e gerilemesine karşın yüzde 8,1 düzeyinde bulunan piyasa beklentilerini aştı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek haftaki toplantısında, federal fonlama oranı politikasına başladığı 1990'lardan bu yana ilk kez 100 baz puanlık faiz artırımına gideceği ihtimali fiyatlamaya başlarken, faizlerde en az 75 baz puanlık artışa kesin gözüyle bakılıyor. Nomura ve Citigroup gibi önde gelen bankaların faiz artırım beklentilerinin 100 baz puan yönünde olması dikkati çekiyor.

AA'nın haberine göre, analistler bugünün veri gündeminde İngiltere'de enflasyon, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Euro Bölgesi'nde sanayi üretiminin öne çıktığını ifade etti.

New York Borsası değer kaybetti

Dow Jones endeksi yüzde 3,94, Nasdaq endeksi yüzde 5,16 ve S&P 500 endeksi yüzde 4,32 geriledi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,46 ile 3 ayın zirvesini görmesinin ardından yüzde 3,42'de dengelenirken, 2 yıllık tahvil faizi yüzde ile 3,81 ile Kasım 2007'den bu yana en yüksek seviyeyi test etti.

Dolar endeksi yüzde 1,6

Dolara olan talebin artması ile dün yüzde 1,6 yükselen dolar endeksi, bugün de 110 sınırına kadar yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratların yeni güne yükselişle başladığı görülürken, bugün açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisinin fiyatlamaların seyrinde etkili olması bekleniyor.

Borsa İstanbul'da devre kesici çalıştı

Yurt içinde dün Borsa İstanbul'da bankacılık sektöründe yoğunlaşan satışların genele yayılması ile endekse bağlı devre kesici sistemi çalışırken, BIST 100 endeksi yüzde 6,09 değer kaybederek 3.426,88 puandan kapandı.

Toplam işlem hacmi ise 138,1 milyar lira ile rekor kırdı. Dolar/TL, dün günü yüzde 0,1 artışla 18,2498'den tamamlamasının ardından, bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,2540'tan işlem görüyor.