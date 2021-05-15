Küresel piyasalar enflasyon endişesi taşıyor

Küresel piyasalarda artan enflasyon endişelerine paralel dünya genelinde birçok piyasada satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, gelecek hafta yoğun veri gündemi takip edilecek.

Bu hafta yatırımcıların odağında ABD'de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve emtia fiyatlarının seyri bulunurken analistler, artan enflasyon endişeleriyle haftanın ilk yarısında küresel pay piyasalarının satıcılı seyretmesine karşın, haftanın ikinci yarısında kayıpların kısmen telafi edildiğini aktardı.

ABD'de TÜFE nisanda yıllık yüzde 4,2 artışla Eylül 2008'den bu yana en güçlü yükselişini kaydederken, piyasa beklentileri de açıklanan verinin oldukça gerisinde kaldı.

ABD 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ ÖNCE YÜKSELDİ SONRA KAZANÇLARINI KAYBETTİ

TÜFE verisinin açıklanmasının ardından ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,70'le 12 Nisan'dan bu yana en yüksek seviyesine çıkarken, tahvil faizleri haftanın kalan bölümünde kazançlarının bir kısmını geri verdi.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi haftayı 6 baz puan yükselişle yüzde 1,64'ten tamamladı.

Küresel bazda enflasyon endişelerinin ortaya çıkmasında önemli rol oynayan bakırın libre fiyatı hafta içinde 4,87 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından, bu seviyeden gelen kar satışlarıyla kazançlarını koruyamadı ve beş haftalık yükseliş serisini sonlandırarak haftalık bazda yüzde 0,9 kayıpla 4,64 dolara geriledi.

Altının ons fiyatı ise yükselen tahvil faizlerine karşın enflasyonist endişelerle yükseliş eğiliminde seyrederek haftalık bazda yüzde 0,7 değer kazancıyla 1.843 dolara yükseldi.

DEMİR CEVHERİNDE DE REKOR SEVİYELER

Hafta içinde demir cevherinde de rekor seviyeler görüldü. Buna karşın demir vadelileri hafta içinde 218 dolarla rekor seviyeye ulaşmasının ardından haftayı yüzde 2,2 düşüşle 210,08 dolardan tamamladı.