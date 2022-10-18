Küresel piyasalar, enflasyon ve resesyon ikilemi yaşıyor

Küresel piyasalarda, enflasyon ve resesyon ikilemi gündemin odağında kalmaya devam ediyor. Buna karşın piyasalardan olumlu sinyaller gelmeye devam ediyor.

Küresel piyasalarda, yatırımcıların İngiltere'den gelen pozitif haber akışı ve ABD'de açıklanan 3. çeyrek şirket finansal sonuçlarına odaklanması ile pozitif bir seyir izleniyor.

İngiltere'de hükümet, tahvil piyasası ve sterlinde dalgalanmalara yol açan vergi indirimi planından "U" dönüşü yaparken, ülke merkez bankası da kurumsal tahvil satışlarına yeniden başlamayı planladığını duyurdu.

Maliye ve para politikaları ile güveni yeniden tesis etmeye yönelik atılan adımlarla küresel piyasalarda risk iştahı artarken, yatırımcıların odağını bilanço sezonuna çevirmesi de iyimserliği destekledi.

New York Fed imalat endeksi ekimde eksi 9,1'e geriledi

AA'nın haberine göre, makroekonomik veri tarafında dün New York Fed imalat endeksi ekimde eksi 9,1'e gerileyerek sektörde beklentilerinin üzerinde daralma olduğuna işaret etti.

Bugün United Airlines, Netflix, Johnson&Johnson ve Goldman Sachs'ın da aralarında bulunduğu ABD'li şirketlerin 3. çeyrek finansal sonuçlarını açıklaması öncesi, ABD'nin endeks vadeli kontratlarında alıcılı bir seyir izleniyor.

İngiltere vergi indirimlerinden geri adım attı

Avrupa tarafında dün İngiltere'nin yeni Maliye Bakanı Jeremy Hunt, hükümetin kamu borçlanmasını yaklaşık 45 milyar sterlin artıracağı için piyasalarda gerilime neden olan mini bütçe düzenlemeleri kapsamındaki vergi indirimlerinden geri adım atıldığını duyurdu.

IMF, Almanya'da bu kışın zor geçeceği uyarısı yaptı

Enerji krizine ilişkin gelişmeler ve resesyona dair artan sinyallerin de yakından takip edildiği bölgede, dün Uluslararası Para Fonu (IMF) Almanya'daki enerji krizinin yakın zamanda ortadan kalkmayacağı ve bu kışın zor geçeceği uyarısında bulundu. Güvenli ve yenilenebilir enerjiye geçiş için nükleer enerji kullanımını yıl sonuna kadar sona erdirme taahhüdünde bulunan Alman hükümeti ise ülkenin kalan 3 nükleer santralini nisan ortasına kadar çalışır durumda tutmaları talimatı verdi.

Avrupa borsaları alıcılı seyir izledi

Bu gelişmelerle dün Avrupa borsalarında alıcılı bir seyir izlenirken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,9, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,7 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,83 yükseldi. Euro/dolar paritesi ise dün yüzde 1,2 değer kazanmasının ardından bugün de 0,9860'a yükseldi.

Çin'in üçüncü çeyrek büyümesi bekleniyor

Asya tarafında, dün Çin Ulusal İstatistik Bürosu, aralarında bugün açıklanması beklenen 3. çeyrek büyümenin de bulunduğu bazı ekonomik verilerin yayınlanmasını bir gerekçe göstermeden erteledi. Japon yeninin 149 ile son 32 yılın zirvesinde kalmaya devam etmesi ile yetkililerden arka arkaya sözle yönlendirme de geliyor. Japon hükümeti "yendeki spekülatif dalgalanmaya karşı kararlılıkla müdahaleye hazırız" mesajını verirken, eleştirilerin odağında kalan Japonya Merkez Bankası Başkanı Haruhiko Kuroda istifa etmeye niyetli olmadığını söyledi.

Asya borsaları pozitif

Bu gelişmelerle Asya borsalarının yeni güne pozitif başladığı görülürken, kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,5, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,1 yükseldi.