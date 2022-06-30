Küresel piyasalar enflasyon ve resesyon ikileminde yön arıyor

Küresel piyasalarda gelen veriler ve enflasyonun yükselmesi resesyon endişelerini besliyor.

Küresel piyasalar, merkez bankaları yetkililerinin enflasyonla mücadeleye ilişkin net mesajları ile kendisine yol bulmaya çalışıyor.

Yüksek enflasyon karşısında önemli merkez bankalarının, ülkelerin resesyona girmesi olasılığına rağmen ne gerekiyorsa yapılacağına yönelik tutumu pay piyasalarında risk iştahını törpülemeye devam ediyor.

Dün açıklamalarda bulunan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, sıkılaştırıcı politikaların ülke ekonomisi için beraberinde sıkıntılar getirebileceğini ancak ekonomideki dinamiklerin söz konusu politikalarla başa çıkabilecek durumda olduğunu dile getirdi.

Brent petrol yüzde 1,7 azaldı

Brent petrolün varil fiyatı küresel ekonomik aktiviteye ilişkin olumsuz beklentilerle üç günlük yükseliş eğilimine son verirken, dün yüzde 1,7 azalışla 111,8 dolara geriledi.

New York borsası değer kaybetti

Bu gelişmelerle dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,07 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,03 değer kaybederken, Dow Jones endeksi yüzde 0,27 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli işlem kontratları yeni güne düşüşle başladı.

Almanya'da enflasyon beklentinin altında kaldı

Bölgede açıklanan makroekonomik verilere göre Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 7,6 artışla beklentilerin altında kalırken, İspanya'da TÜFE yüzde 10'la rekor seviyeye çıktı.

Merkez bankalarının kararları bekleniyor

Bugün ayrıca bölgede İsveç ve Bulgaristan merkez bankalarının para politikası kararları beklenirken, İsveç Merkez Bankası'nın politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 0,75'e çıkaracağı öngörülüyor.

Avrupa borsaları düşüşte

Dün bu gelişmelerle, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,73, İngiltere'de FTSE 100 yüzde 0,15, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,90 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,21 değer kaybetti. Avrupa'da endeks vadeli işlem kontratları yeni güne de düşüşle başladı.

Asya pay piyasaları yeni günde karışık seyirde

Çin'de açıklanan makroekonomik verilere göre hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 54,7 seviyesine çıkarak beklentileri oldukça geride bırakırken, koronavirüs salgını sonrası ekonominin normalleşmeye başladığına yönelik tahminlerle Çin borsası alış ağırlıklı bir seyir izliyor. Ülkede imalat sanayi PMI haziranda 50,2'ye yükselse de öngörülerin altında kaldı.

Japonya'da açıklanan sanayi üretimi verileri ise beklentilerin oldukça altında kalırken, aylık yüzde 7,8, yıllık ise yüzde 2,8 geriledi. Piyasa beklentilerine göre sanayi üretiminin yıllık yüzde 4,2 artması öngörülüyordu.

Dolar/yen paritesi 136,5

Dolar/yen paritesi dün 137 ile son 24 yılın en yüksek seviyesine çıkmasının ardından yeni günde bu seviyenin hemen altında 136,5'te dengelendi.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,43 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,05 gerilerken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,42 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,16 değer kazandı.

Borsa İstanbul değer kaybetti

Yurt içinde, dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,55 azalışla 2.401,96 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplantı özeti, dış ticaret verileri ve haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise İngiltere'de büyüme, Almanya'da perakende satışlar ve işsizlik oranı, Euro Bölgesi'nde işsizlik ve ABD'de kişisel gelirler ve harcamaların takip edileceğini belirtiyor.