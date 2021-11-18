Küresel piyasalar enflasyona odaklarınken yurt içinde gözler faiz kararında

Dünyada odak konu enflasyon iken; yurt içindeki ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının 100 baz puan indirilerek yüzde 15'e çekileceğini tahmin ediyor.

Küresel pay piyasaları, dünya genelinde artan enflasyon baskılarıyla satış ağırlıklı bir seyir izlerken, bugün gözler yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrildi.

Enflasyon baskıları, küresel pay piyasaları fiyatlamalarında etkisini sürdürüyor. Dün İngiltere'de açıklanan enflasyon verileri beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, ABD'de emlak sektörüne ilişkin verilerde artan maliyetler göze çarptı.

PETROL FİYATLARI DÜŞÜYOR

Öte yandan, ABD'nin Çin ve Japonya'dan petrol rezervlerinden satış yapmalarını istemesi petrol fiyatlarını düşürdü. ABD Başkanı Joe Biden, ayrıca, ülkede son aylarda yüzde 50'den fazla artış gösteren akaryakıt fiyatlarında "rekabete karşı" ya da "yasa dışı bir uygulama" olup olmadığının araştırılması için Federal Ticaret Komisyonuna (FTC) talimat verdi.

Artan risk algısı tahvil talebini artırırken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,65'ten yüzde 1,58 seviyelerine geriledi.

Dolar endeksi 96,2'yle son 16 ayın en yükseğini görmesinin ardından gerileyerek 95,7'ye indi.

AVRUPA'NIN GÜNDEMİNDE DOĞALGAZ FİYATLARI VAR

Avrupa tarafında Almanya'nın Rusya'dan Avrupa'ya uzanan Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı'nın ruhsatlandırma sürecini geçici olarak askıya aldığını duyurmasının ardından doğalgaz fiyatları yeniden bölgenin gündemine yerleşti.

Dün 101,8 euroya kadar yükselen doğalgaz vadeli işlem kontratlarının fiyatı, kapanışa yakın geri çekilse de, konuya ilişkin Rusya'dan gelebilecek açıklamaların oynaklığı artırabileceğinden endişe ediliyor.

EURO/DOLAR PARİTESİ 1,1319

Euro/dolar paritesi ise dün 1,1264'le 10 Temmuz 2020'den bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından bugün 1,1319'dan işlem görüyor.

ABD'deki satıcılı seyir yeni günde Asya'ya da taşınırken, bilinen 300 milyar dolar borcu bulunan Çinli emlak devi Evergrande'nin borçlarını ödemek için varlık satışı yaptığını açıklaması gündemin odağına yerleşti.

YURT İÇİNDE POLİTİKA FAİZİNDE 100 BAZ PUAN İNDİRİM BEKLENİYOR

Yurt içinde, bugün gözler TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından çıkacak kararlara çevrildi. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 100 baz puan indirilerek yüzde 15'e çekileceğini tahmin ediyor.

Dün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü önceki kapanışa göre 1,27 artışla tamamlayarak kapanış rekorunu 1.707,04 puana taşıdı.

DOLAR/TL DÜN YÜZDE 3 ARTTI

Dolar/TL ise dün uluslararası piyasada günü yüzde 3 artışla 10,6305'ten tamamlaması sonrası, bugün Asya piyasalarında 10,9701 ile zirvesini gördü. Dolar/TL şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 2,1 artışla 10,8570 seviyesinden işlem görüyor.

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:

10.00 Türkiye, eylül ayı uluslararası yatırım pozisyonu

14.00 Türkiye, TCMB'nin faiz kararı

16.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

16.30 ABD, kasım ayı Philadelphia Fed imalat endeksi

18.00 ABD, ekim ayı öncü göstergeler