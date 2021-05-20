Küresel piyasalar enflasyonist endişelerle ilerliyor

Piyasalarda, dün Fed toplantı tutanaklarında varlık alımlarının azaltılması tartışmalarının sinyali ve kripto para piyasalarındaki hareketliliğin risk iştahını azaltmasıyla negatif seyir izliyor.

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 27-28 Nisan'da düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları, bazı yetkililerin varlık alımlarının azaltılmasını tartışmaya başlamaya hazır olduğunu ortaya koydu.

Analistler, ABD'de şaşırtıcı istihdam ve enflasyon verilerinin ardından ekonominin gidişatına ilişkin tablonun daha fazla bulanıklaştığını, bu durumun gittikçe zorlaşan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) piyasa yönlendirmesine ihtiyacı artırdığını belirterek, Banka'nın varlık alımlarının azaltılmasına ilişkin tartışmaların sonbaharda başlayabileceği beklentilerinin, tutanakların ardından öne çekildiğini söyledi.

NEW YORK BORSASINDA DÜŞÜŞ

Söz konusu gelişmelerle dün New York borsasında Nasdaq endeksi yüzde 0,03'lük sınırlı düşüş kaydederken, S&P 500 endeksi yüzde 0,29 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,48 geriledi. Toplantı tutanaklarının ardından yükselişe geçen ABD 10 yıllık tahvil faizleri, bugün yüzde 1,68 seviyesini test etti.

Dün günü yüzde 0,4 artışla 90,2'den tamamlayan dolar endeksi ise bugün yüzde 0,1 düşüşle 90,1 düzeyinde bulunuyor. ABD endeks vadelilerinin ise yeni güne yataya yakın bir seyirle başlaması dikkati çekiyor.

AVRUPA PİYASALARINDA GERİLEME

Avrupa tarafında da pay piyasalarında dün düşüşlerin hakim olduğu görülürken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,19, Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,77 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,43 geriledi. Euro/dolar paritesi dün 4,5 ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından bugün 1,22 seviyelerinde yatay hareket ediyor. Endeks vadelilerinin ise güne pozitif başlangıç yaptığı görülüyor.

Asya pay piyasalarında dünkü karışık seyrin bugün devam ettiği görülürken, Japonya'da beklentilerin üzerinde gelen ihracat verileri sonrası Nikkei 225 endeksi, kapanışa yakın yüzde 0,4 artışla seyrediyor.

Çin Merkez Bankası'nın beklentiler doğrultusunda politika faizini değiştirmemesinin ardından Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,2 düşüş kaydetti.

PETROL FİYATLARI DÜŞTÜ

Petrol piyasasında, dün Hindistan başta olmak üzere Asya ülkelerinde koronavirüs vaka sayılarındaki artış ve Fed'in olası para politikası normalleşmesinin ekonomik büyümeyi yavaşlatabileceği endişeleri, fiyatlarda satış baskısı yarattı.

Brent petrolün varil fiyatı, 3 haftanın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından dün günü yüzde 2,5 düşüşle 66,5 dolardan tamamlarken, bugün 66,8 seviyelerinde bulunuyor.

ALTININ ONSU DALGALANMAYA DEVAM EDİYOR

Altının onsu ise dün riskli varlıklardan kaçan yatırımcıların talebiyle 1.890 dolara kadar yükselse de Fed tutanaklarının ardından kazançlarını geri verirken, bugün de 1.873 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

DOLAR/TL

Yurt içinde Dolar/TL ise uluslararası piyasalarda dün 8,35-8,44 bandında hareket etmesinin ardından bugün 8,37 dolaylarında seyrediyor.