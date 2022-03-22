Küresel piyasalar Fed etkisiyle karışık seyrediyor

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın şahin olarak nitelendirilen açıklamalarından etkilendi.

Rusya-Ukrayna savaşında çatışmalarla birlikte müzakereler de devam etse de iki tarafın görüşmelerinden henüz olumlu bir sonuç çıkmadı.

Rusya-Ukrayna savaşı fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ederken, Fed'in para politikasındaki tutumu da piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Powell, dün yaptığı konuşmada gerekmesi halinde mayısta 50 baz puanlık faiz artırımına gidebileceklerini aktarırken, gelecek toplantılar için de 50 baz puanlık faiz artışlarına kapıyı açık bıraktı.

ABD TAHİL PİYASALARINDA SATIŞ BASKISI ARTTI

ABD'nin tahvil piyasalarında satış baskısı da artarken, 30 yıllık tahvil faizi ile 5 yıllık tahvil faizi arasındaki fark yüzde 0,2 ile 2007'den bu yana en düşük seviyeye gerilerken, iki tahvil getirisi arasındaki farkın azalmasının ekonomik daralmanın habercisi olmasından endişe ediliyor.

BRENT PETROL 115,5 DOLAR

Brent petrolün varil fiyatı tedarik sıkıntılarının baş gösterebileceği korkusuyla yükselmeye devam ediyor. Dün yüzde 6,9 değer kazanan Brent petrolün varil fiyatı, yeni günde de yükselişini sürdürerek yüzde 1,7 artışla 115,5 dolardan alıcı buluyor.

NEW YORK BORSASI NEGATİF SEYİRDE

Dün, New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,04, Nasdaq endeksi yüzde 0,40 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,58 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli işlem kontratları yeni günde de düşüş eğiliminde hareket ediyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde dün yaptığı açıklamalarda Avrupa ve ABD ekonomilerinde ekonomik toparlanmanın farklı safhalarda olduğunu belirterek, ECB para politikalarının Fed para politikası ile uyumlu olmayacağına işaret etti.

Rusya-Ukrayna savaşının Euro Bölgesi'ni ABD'den daha fazla etkilediğini ifade eden Lagarde, göstergelerin stagflasyona işaret etmediğini belirtti.

ASYA BORSALARI POZİTİF İLERLİYOR

Asya borsalarında ise artan petrol fiyatları ve Powell'ın şahin söylemlerine karşın bugün pozitif bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,4, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8 yükseliş kaydetti.

Japon yeninin dolar karşısında değer kaybını sürdürmesi ihracatçı şirket hisselerini desteklerken, Çin'de regülasyonlara yönelik endişelerin de hafiflediği görülüyor. Dolar/yen paritesi bugün 120,5 ile Şubat 2016'dan bu yana en yüksek seviyesini görmesinin ardından şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 120,3 seviyesinden alıcı buluyor.

ECB VE FED AÇIKLAMALARI TAKİP EDİLECEK

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, ECB Başkanı Lagarde ve Fed yetkililerinin açıklamalarının da takip edileceğini ifade etti.

Bugünün veri takviminde Avro Bölgesi'nde cari işlemler dengesi ve ABD'de Richmond Fed imalat endeksinin öne çıktığını aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.195 ve 2.220 seviyelerinin direnç, 2.130 puanın destek konumunda bulunduğunu söyledi.