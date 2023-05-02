Küresel piyasalar Fed kararı öncesi temkinli

AA

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın açıklayacağı para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı sözle yönlendirmeler öncesinde beklendiği gibi karışık bir seyir izliyor.

Fed'in yarın politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Banka'nın yıl sonuna kadar 2 kez faiz indirimine gidebileceği fiyatlansa da söz konusu fiyatlamaların yarınki gelişmelere paralel değişebileceği ifade ediliyor.

Fiyatlamalar zorlaştı

Dünya genelinde bu hafta açıklanacak merkez bankalarının para politikası kararları ve yoğun veri gündemi fiyatlamaları zorlaştırıyor.

ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), dün, First Republic Bank'ın kapatıldığını ve varlıklarının ABD'nin büyük bankalarından JPMorgan Chase tarafından satın alınacağını duyurmuştu.

New York borsası geriledi

Dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,04, Dow Jones endeksi yüzde 0,14 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,11 geriledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne karışık seyirle başladı.

Analistler, bugün makroekonomik veri takviminde Euro Bölgesi'nde açıklanacak enflasyon verilerinin bulunduğunu hatırlatıyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler

09.00 Almanya, mart ayı perakende satışlar

09.00 İngiltere, nisan ayı konut fiyat endeksi

10.00 Türkiye, nisan ayı imalat sanayi PMI

10.55 Almanya, nisan ayı imalat sanayi PMI

11.00 Euro Bölgesi, nisan ayı imalat sanayi PMI

11.30 İngiltere, nisan ayı imalat sanayi PMI

12.00 Euro Bölgesi, nisan ayı TÜFE

17.00 ABD, mart ayı JOLTS açık iş sayısı, fabrika siparişleri