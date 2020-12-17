Küresel piyasalar Fed sonrası karışık seyirde

Küresel piyasalar ABD Merkez Bankası'nın gerçekleştirdiği yılın son toplantısının ardından karışık bir seyir izliyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yılki son toplantısında piyasa beklentilerine paralel faiz oranında değişikliğe gidilmezken, Fed üyelerinin 2021 için büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etmeleri dikkati çekti.

Karar metninde, Fed'in varlık alımına, cari düzeylerde maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerinde "önemli ölçüde ilerleme" kaydedilene kadar devam edeceği belirtildi. Fed'in ekonomik tahminlerine göre, ABD ekonomisinin 2020'de yüzde 2,4 daralacağı, 2021'de yüzde 4,2, 2022'de yüzde 3,2, 2023'te ise yüzde 2,4 büyümesi öngörülüyor.

Üyelerin faiz beklentileri de Fed'in, 2023 yılına kadar faiz oranlarında değişikliğe gitmeyeceğinin sinyalini verdi. Fed'in fonlama oranına ilişkin medyan beklentisinin 2020, 2021, 2022 ve 2023 yılları için yüzde 0,1, uzun dönem ortalama faiz beklentisinin ise yüzde 2,5 olduğu görüldü.

KORONAVİRÜS KISITLAMALARI PİYASALARA DAMGASINI VURDU

Dünya genelinde koronavirüs en sıkı kısıtlamaların yer aldığı üçüncü kademe önlemler uygulamaya konulurken, Almanya'da son 24 saatte 952 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgının başından bu yana günlük en yüksek can kaybı sayısına ulaşıldı ve ülkedeki yeni kısıtlayıcı tedbirler yürürlüğe girdi.

Söz konusu gelişmelere karşın piyasaların, genel olarak ekonomiye yönelik destek paketlerine ilişkin iyimserlikleri fiyatlamaya devam ettikleri görülüyor.

AVRUPA SORUNLU KREDİLERE ODAKLANDI

Avrupa Birliği (AB), koronavirüs nedeniyle bankaların artan sorunlu kredilerini azaltmalarını sağlayacak plan hazırlarken, ABD'de salgının ekonomik etkilerine yönelik yaklaşık 900 milyar dolarlık ekonomik destek paketine ilişkin görüşmelerde anlaşmanın eşiğine gelindiği bildirildi.

ABD BORSALARI DALGALI SEYİRDE

Dün ABD'de Dow Jones endeksi yüzde 0,15 değer kaybederken, S&P 500 endeksi yüzde 0,18 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,50 yükseldi.

Avrupa borsasında, açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin beklentileri aşması ile pozitif bir seyir izlendi ve Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,31, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,88 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,31 yükseliş kaydetti.

Bugün Asya piyasalarında altının ons fiyatı, yükseliş eğilimini sınırlı da olsa 3'üncü gününe taşırken, Brent petrolün varil fiyatı 51 doların üzerine yerleşti. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda yüzde 0,2 artışla 1.867 dolardan işlem görüyor.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9 yükselirken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 değer kaybetti.

MERKEZ BANKASI'NIN PARA VE KUR POLİTİKASI TOPLANTISI SONRASI DOLAR/TL

Yurt içinde, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal'ın "2021 Yılında Para ve Kur Politikası" tanıtım toplantısındaki açıklamalarıyla tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 1.409,78 puanı gören BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran kar satışlarıyla düşüşe geçerek günü yüzde 0,21 değer kaybıyla 1.392,45 puandan tamamladı. Dün yüzde 0,4 azalışla 7,8029'dan kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,7920 seviyesinde işlem görüyor.

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİ GÜNDEMİ:

10.00 Türkiye, ekim ayı kısa vadeli dış borç istatistikleri

13.00 Euro Bölgesi, kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.00 İngiltere, BoE'nin faiz kararı

16.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

16.30 ABD, kasım ayı konut başlangıçları ve inşaat izinleri