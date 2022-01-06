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    Küresel piyasalar Fed tutanaklarının etkisinde

    Küresel pay piyasaları, dün ABD Merkez Bankası'nın beklenenden daha önce ve daha hızlı faiz artırımına başlayabileceği sinyaliyle negatif bir seyir izlemeye başladı.
    • AA
    • 06.01.2022 - 09:21
    • Güncelleme : 06.01.2022 - 09:54
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    Küresel piyasalar Fed tutanaklarının etkisinde

    ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün yayınladığı Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 14-15 Aralık 2021'de düzenlenen toplantısına ilişkin tutanaklarda, faiz artışının beklenenden daha erken olma ihtimalinin yükseldiği vurgulandı.

    Tutanaklarda, "Üyeler genel olarak, ekonomi, iş gücü piyasası ve enflasyona ilişkin görünümler göz önüne alındığında, federal fon oranının üyelerin daha önce tahmin ettiğinden daha erken veya daha hızlı bir şekilde artırmanın gerekebileceğini belirtti." ifadesi yer aldı.

    İLK FAİZ ARTIŞI MAYISTA BEKLENİYOR

    Analistler, açıklanan son veriler ve tutanakların ardından Fed'in ilk faiz artışına mayısta gideceğine kesin gözüyle bakıldığını ancak, martta faiz artışına gidilebileceği ihtimalinin de oldukça yükseldiğini bildirdi.

    Piyasa beklentilerinin, dün martta yüzde 67 ihtimalle 15 baz puan faiz artışı olduğunu ifade eden analistler, tutanaklar sonrası ise bu beklentilerin yüzde 76 ihtimalle 20 baz puana çıktığını kaydetti.

    Küresel piyasalar Fed tutanaklarının etkisinde #1

    10 YILLIK TAHVİL FAİZİ YÜKSELDİ

    Söz konusu fiyatlamalar hafta başından bu yana tahvil piyasasında etkili olan satışları desteklerken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi Nisan 2021'den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 1,73'e çıktı.

    ABD BORSALARI DÜŞÜŞTE

    ABD'nin getiri eğrisindeki dikleşme sonrası teknoloji yoğun Nasdaq endeksi yüzde 3,34 gerileyerek 25 Şubat 2021'den bu yana en sert düşüşünü kaydetti.

    S&P 500 endeksi yüzde 1,94 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,07 değer kaybederken, yeni günün açılışında ABD'de endeks vadeli işlem kontratları satıcılı seyrini devam ettiriyor.

    Küresel piyasalar Fed tutanaklarının etkisinde #2

    AVRUPA BORSALARI POZİTİF SEYİRDE

    Avrupa'da bugün yoğun veri takvimi yatırımcıların odağına yerleşirken, dün Fed tutanakları öncesi kapanan pay borsalarda pozitif bir seyir izlendi.

    Dün, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,16, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,74, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,81 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,74 değer kazandı. Avrupa endeksleri bugün vadeli işlemlerde ise negatif seyrediyor.

    ASYA BORSALARINDA SATICILI SEYİR

    ABD borsalarındaki satıcılı seyir, Asya pay piyasaları ile yeni güne de taşındı. Satışlar, özellikle teknoloji hisselerinde yoğunlaşırken, Asya'da koronavirüs salgınında Omicron varyantıyla artan vaka sayıları sonrası uygulamaya alınan kısıtlamalar da risk iştahını olumsuz etkiliyor.

    Asya'da bugün açıklanan makroekonomik verilere göre Japonya'da hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 52,1'e, Çin'de ise 53,1'e çıktı.

    Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,66, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,17, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,33 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,98 değer kaybetti.

    Küresel piyasalar Fed tutanaklarının etkisinde #3

    BORSA İSTANBUL YÜKSELİŞE GEÇTİ

    Yurt içinde, dün Borsa İstanbul'da yüzde 2,12 değer kazanan BIST 100 endeksi, günü 2.005,29 puandan tamamladı.

    DOLAR/TL13,71

    Dolar/TL ise dün günü yüzde 1,78 artışla 13,6615’ten tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 13,71 seviyesinde işlem görüyor.

    Küresel piyasalar Fed tutanaklarının etkisinde #4

    PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:

    10.00 Almanya, kasım ayı fabrika siparişleri

    12.30 İngiltere, aralık ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

    13.00 Euro Bölgesi, kasım ayı ÜFE

    14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

    16.00 Almanya, aralık ayı TÜFE

    16.30 ABD, kasım ayı dış ticaret dengesi

    16.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

    18.00 ABD, aralık ayı ISM imalat dışı PMI

    18.00 ABD, kasım ayı fabrika siparişleri


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