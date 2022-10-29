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    Küresel piyasalar Fed'i, yurt içi enflasyon verisini bekliyor

    Küresel piyasalarda gözler Fed'e çevrilirken yurt içinde de enflasyon rakamı bekleniyor.
    • 29.10.2022 - 12:16
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    Küresel piyasalar Fed'i, yurt içi enflasyon verisini bekliyor

    Küresel pay piyasaları, açıklanan 3. çeyrek bilançoları ve enflasyon endişeleri arasında Asya borsaları hariç alış ağırlıklı bir seyir izliyor.

    Gelecek hafta küresel piyasalarda, gözler merkez bankalarının faiz kararları başta olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi.

    Yurt içinde gözler enflasyon verilerinde

    Yurt içinde bu hafta Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde kâr satışları öne çıkarken, gelecek hafta gözler perşembe günü açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

    Son enflasyon raporu yayınlandı

    Hafta içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın son Enflasyon Raporu'nu açıkladı.

    Kavcıoğlu, 2022 yıl sonu enflasyon tahminini 4,8 puanlık güncellemeyle yüzde 60,4'ten yüzde 65,2'ye yükselttiklerini belirterek, "Enflasyon tahmin aralığımızın orta noktaları 2022 yılı sonunda yüzde 65,2, 2023 yıl sonunda yüzde 22,3 ve 2024 yıl sonunda ise yüzde 8,8 seviyelerine tekabül etmektedir." dedi.

    Küresel piyasalar Fed i, yurt içi enflasyon verisini bekliyor #1

    Borsa İstanbul değerlendi

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 1,41 kazançla 3.878,98 puandan tamamlarken, gördüğü en yüksek seviyeyi 4.015,62 puana taşıdı.

    Dolar/TL haftayı bir önceki haftalık kapanışın yüzde 0,1 altında 18,5770'ten tamamladı.

    AA'nın haberine göre, gelecek hafta yurt içinde salı imalat sanayi PMI, perşembe yurt içi ÜFE, ve cuma reel efektif döviz kuru verileri takip edilecek.


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